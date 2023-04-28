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Правительство на год скрыло статистику по добыче нефти и газа

Правительство распорядилось приостановить публикацию статистики по добыче нефти и газа
Публикация статистики по добыче нефти, газа, нефтяного газа и газового конденсата будет приостановлена до 1 апреля следующего года. Росстат уже скрыл данные по нефти в мартовском отчете. С февраля действует разрешающий это закон
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство России приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа в стране до 1 апреля следующего года, говорится в опубликованном на портале правовой информации распоряжении.

Запрет на публикацию данных также касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству скрывать любую официальную статистику.

Росстат ранее заявлял, что не прекратил публикацию ни одного показателя. Однако в апреле служба воспользовалась правом скрывать данные: в статистике по динамике промышленного производства за март и первый квартал года пропала строка о добыче нефти. В предыдущем отчете за январь—февраль текущего года индекс нефтегазового производства был указан: минус 2,6% к январю—февралю прошлого года. Данные о добыче газа в марте этого года остались: она снизилась на 15,3% по сравнению с мартом 2022 года. Сжиженного природного газа (СПГ) произвели на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Это не первый случай, когда власти не раскрывают статистическую информацию. С весны 2022 года временно не размещались данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле, данные Банка России по структуре международных резервов, часть данных Минфина о федеральном бюджете. В 2023 году к ним частично вернули доступ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
статистика добыча нефти добыча газа правительство
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