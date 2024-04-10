Пашинян заявил о планах экс-политиков Карабаха захватить власть в Армении

В случае потери власти в Карабахе местные политики собирались захватить власть в Армении, утверждает премьер. До операции Азербайджана в непризнанной республики он и лидеры Карабаха имели разные позиции относительно судьбы региона

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Политическая элита Нагорного Карабаха собиралась в случае потери региона захватить власть в Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Они думали: «Если здесь не получается, то возьмем власть в Армении», — сказал он (цитата по «Новости-Армения»). Каких-либо деталей он не привел.

В сентябре 2023-го Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», в результате которой взял регион под свой контроль. тогда президентом непризнанной республики был Самвел Шахраманян (после операции уехал в Армению), до него главой республики был Араик Арутюнян (он был задержан). При Шахрамяне главой правительства (госминистром) был Артур Арутюнян, двоюродный брат экс-президента. Он возглавлял делегацию Карабаха на переговорах в Азербайджаном. Среди задержанных азербайджанцами экс-политиков Карабаха оказался и бывший госминистр Рубен Варданян. В сентябре 2022-го бизнесмен отказался от гражданства России и уехал в Карабах, где занимал должность до февраля 2023-го. После сентябрьской операции Пашинян исключил признание правительства Карабаха в изгнании.

По мнению Пашиняна, последние события в Нагорном Карабахе были очередной попыткой разрушить государственность Армении — одной из предыдущих он назвал войну 2020 года. Политическая элита исчезнувшей республики, утверждает премьер-министр, в последние годы настраивала жителей Карабаха против Армении, но ей не удалось добиться успеха. Как счел Пашинян, одним из факторов этого в том числе стала эффективность при размещении беженцев из Нагорного Карабаха. В Армению бежали около 100 тыс. карабахцев из приблизительно 120 тыс. жителей.

Глава правительства подчеркнул, что в составе Азербайджана Нагорный Карабах должен иметь автономный статус, управление должны осуществлять как азербайджанцы, так и армяне Карабаха.

В 2023-м, до военной операции Азербайджана, Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью этой республики, против чего выступали карабахские власти. В частности, ее президент Араик Арутюнян призвал Ереван «воздержаться от любых действий и заявлений о признании» Карабаха в составе Азербайджана, поскольку такова была воля народа непризнанной республики.