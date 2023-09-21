Начались переговоры армян Карабаха с Азербайджаном

На встрече в Евлахе представители армян Карабаха и Азербайджана обсудят ряд вопросов, включая реинтеграцию, после «антитеррористической» операции Баку, продлившейся сутки

Делегация армян Нагорного Карабаха в азербайджанском городе Евлах (Фото: haqqin_azz / Telegram)

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах для переговоров с Баку, сообщает Haqqin.az. Переговоры уже начались.

Агентство пишет, что от Азербайджана в переговорах участвует депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов, которого президент Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами.

На встрече будут обсуждаться вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». На следующий день власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Баку при посредничестве российских миротворцев. Соглашение предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод военнослужащих Армении из региона.

Алиев заявил, что Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. Азербайджанский президент подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.

20 сентября российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля близ населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что погибшие «приняли на себя удар ради мира в регионе». Она обвинила Ереван в том, что он не стал реализовывать трехсторонние соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении и вместо этого решил «поискать счастья у НАТО/ЕС».