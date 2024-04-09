Почему Армения и Азербайджан не могут провести делимитацию новой границы

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что уступка части армянской территории Азербайджану не обсуждается. С таким заявлением он выступил после того, как Баку потребовал передать ему несколько приграничных сел

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

9 апреля парламент Армении провел экстренную закрытую встречу, чтобы обсудить процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном после Второй карабахской войны.

Страны пока не начали переговоры об этом, заявил перед заседанием вице-премьер Армении Мгер Григорян. «Пока не будет решения по вопросу безопасности, социально-бытовым, правовым принципам, не будет окончательного решения о начале переговоров по делимитации», — пояснил он (цитата по Armenia Today).

Экстренную встречу инициировали оппозиционные фракции «Армения» (29 мест из 107) и «Честь имею» (шесть мест). Они сочли необходимым позвать на нее Григоряна и главу МИД страны Арарата Мирзояна и настаивали, чтобы заседание шло в открытом режиме. Фракция правящей партии «Гражданский договор» (71 место), однако, провела решение, чтобы обсуждение было закрытым, — по словам главы фракции Айка Конджоряна, оглашение деталей делимитации и демаркации может негативно сказаться на этом процессе и безопасности Армении. Депутаты сдали телефоны, а спикер парламента Ален Симонян попросил покинуть зал тех политиков, у которых нет допуска к секретной информации. Среди них оказались глава «Армении» Сейран Оганян и еще восемь депутатов от этой фракции, а также новоизбранный депутат от «Гражданского договора» Давид Карапетян.

Симонян в открытой части заявил, что передача армянской территории Азербайджану обсуждению не подлежит. «Ведутся переговоры, беседы, встречаются рабочие группы, но это ничего не подразумевает. Мы можем в какой-то момент вообще отказаться что-либо подписывать, если не придем к соглашению», — сказал он (цитата по «Арменпресс»).

Почему парламент стал обсуждать делимитацию

Оппозиция созвала срочное заседание в связи с заявлениями руководства Армении, что при делимитации передаст Азербайджану часть Тавушской области (регион на северо-востоке страны с центром в Иджеване). По ее мнению, это произойдет «с нарушением международных норм и требований Конституции».

Баку в начале марта заявил, что поставит вопрос о принадлежности восьми подконтрольных Армении сел в приграничном регионе. Как сообщил офис азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева, четыре неэксклавных села — Баганис-Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы — «принадлежат Азербайджану и должны быть немедленно освобождены». Баку также пообещал разобраться с четырьмя эксклавными селами и тоже в пользу их «освобождения» — Юхары-Аскипара (арм. Верин-Воскепар), Софулу, Бархударлы, Кярки (арм. Тигранашен).

Армянские власти утверждают, что Азербайджан «частично или полностью оккупировал» 31 армянское село. «Мы готовы вернуть Азербайджану его анклавы, но и азербайджанская сторона должна вернуть нам наш Арцвашен (азер. Башкенд. — РБК), который по своей территории гораздо больше, чем два-три азербайджанских анклава вместе взятых», — говорил Симонян в ноябре 2023 года (цитата по Armenia Today).

К началу марта комиссия по делимитации границы, возглавляемая вице-премьерами Григоряном и Мустафаевым, провела семь заседаний — по сообщениям Баку, сейчас идет работа над созданием нормативно-правовой базы для этого процесса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян требование оппонентов как будто бы принял: 18 марта он посетил Тавушскую область, где встретился с жителями сел Воскепар, Баганис и Киранц и сообщил им, что делимитация и демаркация «переходят в практическую стадию». «Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел», — сказал премьер.

Жители Воскепара ранее обратились к Пашиняну с требованием не передавать приграничные села Азербайджану, а потом пообещали, что вместе с соседями из Баганиса перекроют дороги и организуют самооборону, если села все же будут переданы.

Двумя днями позже Пашинян на правительственном часе в парламенте пояснил, что речь идет о делимитации «границ перед этими селами» и что населенные пункты, которые называет Азербайджан и о которых говорит он, — разные. Например, Баганис-Айрым, по словам премьера, находится на стороне Азербайджана, а просто Баганис — в Армении.

«Село Воскепар есть на этой карте и всегда останется на этой карте, Ашагы-Аскипара всегда была за пределами этой карты и находится за ее пределами по сей день. Село Киранц есть на этой карте и всегда будет на ней, село Хейримли находится за пределами этой карты и было [там] всегда. Село Беркабер есть на этой карте и всегда останется на этой карте. Село Кызыл-Гаджилы всегда находилось за пределами этой карты и находится за ее пределами до сих пор», — сказал Пашинян депутатам, демонстрируя все это на макете (цитата по «Арменпресс»).

9 апреля Григорян уточнил перед парламентским заседанием, что решения о делимитации, начиная с Тавушской области, нет — оно появится «только тогда, когда будет консенсус по остальным принципиальным вопросам».

Как идет подготовка мирного договора

В марте президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван близки к мирному договору, как никогда прежде, и «это результат Второй карабахской войны». В начале апреля Армения передала Азербайджану восьмую редакцию своих предложений на этот счет.

«В результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это будет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир», — сказал Алиев 17 марта на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Баку.

Никол Пашинян, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых он может быть подписан. Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении — 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, «взяты из последних энциклопедий Советского Союза».

Делимитация на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.

Разблокирование региональных коммуникаций — они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства. МИД Азербайджана выдвигает пять принципов урегулирования. Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.

Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.

Воздержание от угроз безопасности друг друга.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

По оценке помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, последние полгода на границе двух стран — «одни из самых спокойных в их истории»; в вопросе мирного договора стороны «хорошо продвигаются вперед». Гаджиев утверждает, что посредничество Запада не требуется. «Мир ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, но в регионе Южного Кавказа, между двумя странами», — сказал он в интервью китайскому каналу Phoenix TV (цитата по «Интерфакс — Азербайджан»). Гаджиев раскритиковал подход Франции, которая, с одной стороны, поставляет Армении оружие, а с другой — настаивает на мире, и США, которые заняли сторону Еревана.

Через неделю Пашинян встретился в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Эти переговоры подвергли критике как Баку, так и Москва. Алиев обвинил Запад в том, что тот пытается «превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе» — и это, по мнению азербайджанского лидера, приведет «к очень большим негативным последствиям» в будущем.

С таким же посылом выступила и представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге 3 апреля она призвала «восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов» с участием Москвы — в отличие от ЕС и США, «которые занимаются выбиванием уступок для одной стороны и выдвижением угроз в адрес другой», Россия всегда выступала «за комплексное компромиссное урегулирование», а предложенные ею форматы уже доказали свою результативность.

Ситуация на границе остается неспокойной. 5 апреля военные ведомства двух стран обвинили друг друга в обстрелах. По данным Еревана, азербайджанские силы дважды в этот день открывали огонь по армянским позициям. Баку в ответ заявил, что это Армения нанесла удар по азербайджанским подразделениям.