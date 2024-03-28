Пашинян исключил признание правительства Нагорного Карабаха в изгнании

Никол Пашинян заявил, что Армения не признает правительство Нагорного Карабаха в изгнании. Ранее глава Арцаха Самвел Шахраманян сообщил о существовании такого кабмина в Ереване. При этом официально НКР не существует с 2024 года

Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов / File Photo / Reuters)

Армения не признает никакого правительства Нагорно-Карабахской республики (НКР) в изгнании. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны.

«Они заявляют о каком-то правительстве в изгнании и так далее. Я хочу очень четко заявить, чтобы всем было понятно: в Республике Армения есть только одно правительство, и это правительство сидит сейчас здесь, в этом зале. И я хочу, чтобы все мы ясно зафиксировали этот посыл», — сказал он.

По словам Пашиняна, если в Армении кто-либо «идентифицирует себя как правительство», то это является проблемой национальной безопасности страны. «Я надеюсь, что существование этой проблемы не означает, что наши органы не справились со своей задачей», — заявил премьер Армении.

Ранее бывший глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в интервью французской газете Le Figaro, отвечая на вопрос, «существует ли государство и правительство в изгнании», заявил, что в Ереване находятся офисы президента и законодательных структур непризнанной республики. По его словам, парламентарии могут собираться в городе для голосования.

В сентябре 2023 года Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики в связи с событиями, «вытекающими из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года». В этот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Ереван отрицал присутствие армянских войск в Карабахе.