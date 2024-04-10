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Около Крыма упал вертолет Ми-24

Минобороны: вертолет Ми-24 потерпел крушение в районе западного побережья Крыма
Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-24 над Черным морем. Согласно данным ведомства, предварительной причиной крушения стал «отказ авиатехники». На месте крушения работают спасатели и поисковики
Вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Над Черным морем потерпел крушение вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Вертолет упал «при выполнении планового полета над акваторией Черного моря» около 6:00 по московскому времени в районе западного побережья Крыма.

В ведомстве сообщили, что предварительная причина крушения — «отказ авиатехники». На месте работают спасатели и поисковики.

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Ми-24 — это советский ударный вертолет. Неофициальное название — «Крокодил». По состоянию на 2021 год был вторым по распространенности в мире после американского AH-64 Apache. В разных модификациях решают боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.

9 апреля пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета сообщила, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности в Хабаровском крае. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет также не получил повреждений.

В середине марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8, который перевозил работников золоторудного месторождения. По словам начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павла Клочкова, один человек погиб, двое пострадали.

В январе Минобороны России сообщало о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. На борту было 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) в связи с происшествием. Президент Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot.

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Георгий Смирнов
Ми-24 Минобороны Черное море
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