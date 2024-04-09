Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку у реки в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета в телеграм-канале.

«Вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, вертолет также не получил повреждений, уточнили в ведомстве.

Следователи начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, Ми-8 следовал из села Булгин на площадку золоторудного месторождения «Светлое». Вынужденную посадку у реки Ульи пришлось совершить в 15:40 по местному времени (8:40 мск). На борту вертолета находились 25 человек.

14 марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший работников золоторудного месторождения. Крушение произошло в районе сопки Кварцевая в Северо-Эвенском районе. На борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Один человек погиб, еще двое пострадали. Причиной крушения стала неисправность двигателя.