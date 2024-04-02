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В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24

В Абхазии потерпел крушение военный вертолет Ми-24
В Гулрыпшском районе совершил жесткую посадку и загорелся военный вертолет Ми-24. Все три члена экипажа живы, их госпитализировали, сообщило агентство «Апсныпресс»

В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24
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Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе, сообщило агентство «Апсныпресс».

По его данным, все три члена экипажа живы, причины происшествия выясняются.

На место крушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся», — приводит его слова ТАСС. Квициния отметил, что пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

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В Минобороны Абхазии это происшествие не комментировали.

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Ми-24 — советский ударный вертолет, неофициальное название «Крокодил». По состоянию на 2021 год был вторым по распространенности в мире, после американского AH-64 Apache. В разных модификациях может решать боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.

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Юлия Овчинникова
Абхазия Вертолет Ми-24
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