В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24

В Гулрыпшском районе совершил жесткую посадку и загорелся военный вертолет Ми-24. Все три члена экипажа живы, их госпитализировали, сообщило агентство «Апсныпресс»

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Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе, сообщило агентство «Апсныпресс».

По его данным, все три члена экипажа живы, причины происшествия выясняются.

На место крушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся», — приводит его слова ТАСС. Квициния отметил, что пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

В Минобороны Абхазии это происшествие не комментировали.