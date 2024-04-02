В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе, сообщило агентство «Апсныпресс».
По его данным, все три члена экипажа живы, причины происшествия выясняются.
На место крушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
«Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся», — приводит его слова ТАСС. Квициния отметил, что пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.
В Минобороны Абхазии это происшествие не комментировали.
Ми-24 — советский ударный вертолет, неофициальное название «Крокодил». По состоянию на 2021 год был вторым по распространенности в мире, после американского AH-64 Apache. В разных модификациях может решать боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.
Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео
ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список
Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки
Атака беспилотников в Татарстане попала на видео
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?