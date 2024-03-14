На борту были 20 рабочих одного из местных рудников, по разным данным, погибли от одного до двух человек

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы и телеграм-канал 112.

Как пишет агентство, на борту были 20 рабочих одного из рудников. По предварительным данным, двое погибли. ТАСС со ссылкой на председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олега Егоркина пишет об одном погибшем.

Вертолет упал в районе сопки Кварцевая в Северо-Эвенском районе, в 75 км от Эвенска. Среди причин катастрофы рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что вертолет принадлежит авиакомании «Дальнереченск Авиа». На место ЧП вылетели спасательная группа и медики.

Сопка Кварцевая — эпитермальное золото-серебряное месторождение. Летом 2022 года «Эвенская горнорудная компания» начала на золотоизвлекательной фабрике на месторождении пуско-наладочные работы.

В феврале вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии. Как позже сообщили в МЧС, он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. На борту находились три человека, крушение произошло во время тренировочного полета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В середине января вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, сообщали в Минобороны. По данным ведомства, причиной могла стать техническая неисправность. Экипаж не пострадал. 112 писал, что на борту были четыре человека.

В декабре вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на поле в Ставропольском крае. Как сообщал губернатор Владимир Владимиров, вертолет, принадлежащий частной компании, совершал «облет нефтепровода», на борту были два человека, они не пострадали. Причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей, прокуратура начала проверку.