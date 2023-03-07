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Гладков обратился в Минобороны после жалоб мобилизованных из региона

Губернатор Белгородской области Гладков обратился в Минобороны из-за жалоб мобилизованных
Военные из Белгородской области, которые записали обращение к властям региона, прошли военную подготовку перед отправкой на передовую, заявил глава региона Гладков. Он сообщил, что встретился с их женами и попытался их успокоить
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военные, записавшие обращение к властям Белгородской области после отправки в ДНР, являются мобилизованными, они прошли военную подготовку перед отправкой на передовую. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, он посещал военных, когда они проходили слаживание в Курске, однако после появления видео в соцсетях «пошла большая волна вопросов у жен и матерей».

«Сегодня вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны», — написал Гладков.

Он также сообщил, что направит к военным своего представителя, чтобы оперативно делиться информацией с родственниками, и пообещал «по возможности» организовать с мобилизованными сеанс связи.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик с обращением от лица «мобилизованных территориальной обороны Белгородской области». Один из мужчин на видео называет себя старшим лейтенантом Олегом Касымовым, а затем зачитывает обращение к властям региона. Он говорит о том, что его роту перебросили из Шебекино на передовую в качестве штурмового отряда — без должной подготовки. По его словам, письменных документов о переводе на передовую военным не показали, а когда они прибыли в ДНР, у них отобрали военные билеты люди, которых он называет, предположительно, «ополченцами из местной Донецкой Республики».

«От выполнения поставленной задачи мы не отказываемся, но только в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Нас загнали штурмовать деревни — необученный личный состав, абсолютно без рекогносцировки (изучение местности. — РБК), без связи, без разведки — то есть вообще без ничего. <...> Привязки к местности мы не имеем, карт не знаем. В общем, какая-то хрень полнейшая», — говорит военный. «Вот все, что осталось от моего взвода, из всей роты», — добавляет он, показывая на стоящих рядом с ним военных. Всего на ролике вместе с тем, кто зачитывает обращение, видны 11 человек.

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«Все эти люди были призваны в рамках частичной мобилизации, соответственно, сейчас они находятся в ведении Минобороны. Они выполняют те задачи, которые перед ними ставит Министерство обороны», — сообщили РБК в оперштабе Белгорода.

Из-за видео в комментариях под обращением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по поводу 8 Марта, опубликованным во «ВКонтакте», пользователи начали задавать главе региона вопросы о судьбе своих близких. Так, пользователь Людмила Шипулина написала, что ее муж тоже находится в этом районе, а также спросила главу региона, как родным и близким «реагировать на видео подобного плана».

На ее вопрос ответил оперштаб Белгорода, представитель которого сообщил, что муж обратившейся с вопросом женщины «был призван именно в рамках частичной мобилизации и является военнослужащим Министерства обороны РФ». «Данная воинская часть прошла военную подготовку и слаживание в соответствии с предъявляемыми требованиями. Порядок формирования и расформирования воинских частей, смена военно-учетных специальностей, а также передислокация войск регулируется исключительно Министерством обороны РФ», — уточнил оперштаб.

Также оперштаб сообщил, что правительство региона проинформировало об обращениях родственников командование военным округом, Главную военную прокуратуру и министра обороны.

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Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Наталья Демченко Наталья Демченко
Белогородская область военные мобилизация Вячеслав Гладков Военная операция на Украине частичная мобилизация Минобороны ДНР Военная прокуратура
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