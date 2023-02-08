Ховалыг заявил о согласии Минобороны перевести мобилизованных после жалоб
Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду после жалоб.
«Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — написал он в телеграм-канале.
Глава республики напомнил, что основная часть мобилизованных из Тувы проходят службу в 55-й бригаде и с конца октября успешно выполняют задачи военной операции на Украине.
«По существующим требованиям, переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение», — добавил Ховалыг.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видеообращение на тувинском языке группы мобилизованных из Тувы. Военнослужащие пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей народной милиции ДНР, а также рассказали, что их не закрепили за какой-либо воинской частью, что затрудняет госпитализацию раненых. Авторы видеообращения попросили главу Тувы и вице-спикера Госдумы, бывшего руководителя республики Шолбана Кара-оола о помощи.
После появления этого обращения Ховалыг созвонился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил «проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении». Кроме того, он отправил туда своих представителей. Глава республики сообщил, что готовит обращение в Минобороны, назвав произошедшее вопиющим случаем, дискредитирующим положение мобилизованных».
Кара-оол заявил, что прервал командировку в Сибири и вылетел в ДНР, пообещав разобраться со случаями издевательства над тувинскими мобилизованными.