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Ховалыг заявил о согласии Минобороны перевести мобилизованных после жалоб

Глава Тувы сообщил о согласии Минобороны на перевод мобилизованных из ДНР после жалоб
Мобилизованных, которые жаловались на побои со стороны представителей народной милиции ДНР, переведут в 55-ю бригаду, где они, по словам главы Тувы, проходят службу. Военнослужащие говорили, что не закреплены за какой-либо частью
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду после жалоб.

«Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — написал он в телеграм-канале.

Глава республики напомнил, что основная часть мобилизованных из Тувы проходят службу в 55-й бригаде и с конца октября успешно выполняют задачи военной операции на Украине.

«По существующим требованиям, переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение», — добавил Ховалыг.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видеообращение на тувинском языке группы мобилизованных из Тувы. Военнослужащие пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей народной милиции ДНР, а также рассказали, что их не закрепили за какой-либо воинской частью, что затрудняет госпитализацию раненых. Авторы видеообращения попросили главу Тувы и вице-спикера Госдумы, бывшего руководителя республики Шолбана Кара-оола о помощи.

После появления этого обращения Ховалыг созвонился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил «проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении». Кроме того, он отправил туда своих представителей. Глава республики сообщил, что готовит обращение в Минобороны, назвав произошедшее вопиющим случаем, дискредитирующим положение мобилизованных».

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Кара-оол заявил, что прервал командировку в Сибири и вылетел в ДНР, пообещав разобраться со случаями издевательства над тувинскими мобилизованными.

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Теги
Елена Чернышова
Тува Минобороны ДНР мобилизация
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