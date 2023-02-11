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Власти Калининграда обратились к военным после жалоб мобилизованных

Правительство Калининградской области обратилось к командованию с просьбой разобраться в ситуации после видеообращения с жалобами губернатору мобилизованных из региона
Фото: pobedazanami_39 / VK
Фото: pobedazanami_39 / VK

Власти Калининградской области видели обращение мобилизованных к губернатору Антону Алиханову и попросили командование разобраться с ситуацией, сообщил РБК руководитель пресс-службы правительства Калининградской области, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Мы, безусловно, как правительство региона, в курсе ситуации и уже обратились к командованию с просьбой в этом вопросе разобраться», — сказал Лысков.

Ранее в паблике «ПобедаZАнами_39» во «Вконтакте» было опубликовано видеообращение у губернатору, правительству Калининградской области и Минобороны. На видео группа мужчин в военной форме и с закрывающими лица балаклавами представляются мобилизованными из Калининградской области. Один из них говорит, что они были призваны в октябре 2022-го и причислены к территориальной обороне. Впоследствии они были отправлены в Ростов-на-Дону, а затем «не один раз меняли место дислокации. В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой народной республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту», — говорит мужчина.

Он заявил, что авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, однако они не подготовлены к штурму и в батальоне уже есть потери. «Мы обращаемся к губернатору Калининградской области [c просьбой] принять какие-то действия», — сказал мужчина.

По словам мужчины, военные билеты у мобилизованных не оформлены, им «просто заявили», что они переданы ДНР вместе с оружием.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

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На прошлой неделе в соцсетях появилось видеообращение мобилизованных из Тувы, которые пожаловались на угрозы и избиения со стороны военных из ДНР. После этого глава Тувы Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил его «проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении». 8 февраля глава региона сообщил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных тувинцев из ДНР в 55-ю бригаду, где служит основная часть мобилизованных жителей региона.

9 февраля с просьбой проверить жалобу мобилизованных из Самарской области обратился в Генпрокуратуру член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. На видео двое мужчин в форме с закрытыми балаклавами лицами говорят, что были отправлены в зону военной операции в ДНР в район Макеевки в середине декабря прошлого года, а уже 1 января присутствующих на видео военных отправили «по окопам» на передовую. В ночь на 7 января по ДК, где были размещены военные, был нанесен удар из системы HIMARS. «о счастливому стечению обстоятельств в данный момент в ДК не находилось никого. Но было утрачено практически на 100% обеспечение полка и личные вещи военнослужащих и офицеров», — рассказали мужчины на видео.

Затем, по их словам, военных отправили в Ростовскую область, где их уведомили о расформировании полка. Она отметили, что документально их перемещения никак не оформлялись и нигде не зафиксировано, что они участвовали в боевых действиях.

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Анастасия Серова Анастасия Серова
Калининград мобилизация Военная операция на Украине Антон Алиханов
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