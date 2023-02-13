Москалькова призвала Генштаб изучить жалобы мобилизованных из Татарстана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
В Каспийском море произошло землетрясение Общество, 15:43
В Morgan Stanley увидели отказ от принятия рынком акций США реальности Инвестиции, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:42
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок Общество, 15:35
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Стамбульская биржа может продлить заморозку торгов Инвестиции, 15:34
Объем бизнеса Группы «Газпромбанк Лизинг» приблизился к ₽500 млрд Пресс-релиз, 15:32
Курс биткоина опустился до минимума за три недели Крипто, 15:30
Хакеры Killnet взломали сайт авиабазы Рамштайн в Германии Технологии и медиа, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
МВД объявило в розыск блогера Некоглая Политика, 15:18
Украинский футболист потребовал извинений от назвавшего его русским по ТВ Спорт, 15:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова призвала Генштаб изучить жалобы мобилизованных из Татарстана

Москалькова призвала Генштаб изучить жалобы мобилизованных «без оружия»
Омбудсмен Москалькова попросила Герасимова проверить жалобы мобилизованных из Татарстана
Мобилизованные из Татарстана пожаловались в видеообращении, что остались без огневой поддержки и вооружений, а их послали на штурм «как расходный материал». Москалькова обратилась к Герасимову с просьбой разобраться в этом деле
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой проверить распространенную в интернете информацию об участии мобилизованных из Татарстана военнослужащих в специальной военной операции «практически без вооружения».

«Направила обращение начальнику Генерального штаба <...> Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — написала она в своем телеграм-канале.

Обращение мобилизованных из Татарстана появилось в Сети в начале февраля. На кадрах группа мужчин говорит, что они военные 1231-го полка, которых командование передало в подчинение армии ДНР. Мобилизованные пожаловались, что у них забрали технику и вещи первой необходимости, а затем всех отправили на штурм без подготовки, не оказав поддержки.

Кроме того, в Сети появилось и обращение их родственниц к руководству Татарстана. Женщины заявили, что их родных посылают на штурм без подготовки и с одними автоматами, а территорию предварительно не зачищают от мин.

В пресс-службе главы региона РБК сообщили, что записавших видеообращение военнослужащих из Татарстана вернули в свой полк из воинской части ДНР. «По нашей информации, возвращены в расположение полка», — сообщили там. Однако все остальные вопросы о спецоперации предложили задавать исключительно Минобороны.

Ранее в Сети появилось обращение к своему губернатору мобилизованных из Калининградской области. Они рассказали, что были призваны в октябре 2022-го и причислены к территориальной обороне. Впоследствии они были отправлены в Ростов-на-Дону, а затем «не один раз меняли место дислокации». «В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой народной республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту», — рассказал один из мужчин.

Читайте на РБК Pro
Розовый среди синих: как выделить ИТ-бренд в мире одинаковых сервисов
В Китае растет потребление. Чем это опасно для мировой экономики
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку



Он заявил, что авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, однако они не подготовлены к штурму и в батальоне уже есть потери. «Мы обращаемся к губернатору Калининградской области [c просьбой] принять какие-то действия», — сказал мужчина. Говоривший уточнил, что военные билеты у мобилизованных не оформлены, им «просто заявили», что они переданы ДНР вместе с оружием.

В пресс-службе правительства Калининградской области РБК сообщили, что власти видели обращение военнослужащих и попросили командование разобраться с ситуацией.

В начале февраля в соцсетях появилось видеообращение мобилизованных из Тувы, которые пожаловались на угрозы и избиения со стороны военных из ДНР. После этого глава Тувы Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил его «проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении». Дело дошло до Минобороны, разбором дела занялся заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.

8 февраля глава региона сообщил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных тувинцев из ДНР в 55-ю бригаду, где служит основная часть мобилизованных жителей региона.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Татьяна Москалькова частичная мобилизация Генштаб жалобы
Материалы по теме
Власти Калининграда обратились к военным после жалоб мобилизованных
Политика
Ховалыг заявил о согласии Минобороны перевести мобилизованных после жалоб
Политика
Власти Тувы назвали вопиющим случаем жалобу мобилизованных на побои в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter