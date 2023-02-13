Москалькова призвала Генштаб изучить жалобы мобилизованных из Татарстана

Мобилизованные из Татарстана пожаловались в видеообращении, что остались без огневой поддержки и вооружений, а их послали на штурм «как расходный материал». Москалькова обратилась к Герасимову с просьбой разобраться в этом деле

Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой проверить распространенную в интернете информацию об участии мобилизованных из Татарстана военнослужащих в специальной военной операции «практически без вооружения».

«Направила обращение начальнику Генерального штаба <...> Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — написала она в своем телеграм-канале.

Обращение мобилизованных из Татарстана появилось в Сети в начале февраля. На кадрах группа мужчин говорит, что они военные 1231-го полка, которых командование передало в подчинение армии ДНР. Мобилизованные пожаловались, что у них забрали технику и вещи первой необходимости, а затем всех отправили на штурм без подготовки, не оказав поддержки.

Кроме того, в Сети появилось и обращение их родственниц к руководству Татарстана. Женщины заявили, что их родных посылают на штурм без подготовки и с одними автоматами, а территорию предварительно не зачищают от мин.

В пресс-службе главы региона РБК сообщили, что записавших видеообращение военнослужащих из Татарстана вернули в свой полк из воинской части ДНР. «По нашей информации, возвращены в расположение полка», — сообщили там. Однако все остальные вопросы о спецоперации предложили задавать исключительно Минобороны.

Ранее в Сети появилось обращение к своему губернатору мобилизованных из Калининградской области. Они рассказали, что были призваны в октябре 2022-го и причислены к территориальной обороне. Впоследствии они были отправлены в Ростов-на-Дону, а затем «не один раз меняли место дислокации». «В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой народной республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту», — рассказал один из мужчин.

Он заявил, что авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, однако они не подготовлены к штурму и в батальоне уже есть потери. «Мы обращаемся к губернатору Калининградской области [c просьбой] принять какие-то действия», — сказал мужчина. Говоривший уточнил, что военные билеты у мобилизованных не оформлены, им «просто заявили», что они переданы ДНР вместе с оружием.

В пресс-службе правительства Калининградской области РБК сообщили, что власти видели обращение военнослужащих и попросили командование разобраться с ситуацией.

В начале февраля в соцсетях появилось видеообращение мобилизованных из Тувы, которые пожаловались на угрозы и избиения со стороны военных из ДНР. После этого глава Тувы Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил его «проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении». Дело дошло до Минобороны, разбором дела занялся заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.

8 февраля глава региона сообщил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных тувинцев из ДНР в 55-ю бригаду, где служит основная часть мобилизованных жителей региона.