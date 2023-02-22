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Прокуроры не нашли подтверждения избиений военных из Тувы в ДНР

Военная прокуратура не нашла подтверждения фактов избиений военных из Тувы в ДНР
Тувинские военные сообщили об издевательствах со стороны «людей, назвавших себя военными ДНР». Экс-глава Тувы и в Минобороны пообещали разобраться. В военной прокуратуре не подтвердили факты причинения вреда здоровью военных
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военная прокуратура провела проверку и не нашла подтверждения информации о причинении вреда здоровью тувинских военных в ДНР. Об этом РБК сообщил помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин.

«Факты причинения вреда здоровью военнослужащих не установлены», — говорится в его ответе на запрос РБК.

Ранее тувинские военнослужащие в ДНР записали видеообращение к зампредседателю Госудумы, экс-главе Тувы Шолбану Кара-оолу, а также к президенту Владимиру Путину, главе региона Владиславу Ховалыгу и министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказали «о случае издевательств над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР». Кроме того, они жаловались, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью.

Кара-оол сообщил в телеграм-канале, что прервал командировку в Сибири после жалобы тувинских военнослужащих.

«Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам», — написал он, пообещав разобраться.

Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий Народной милиции, упоминаемой в видеосообщении».

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Он также рассказал, что Минобороны согласилось перевести пожаловавшихся мобилизованных в 55-ю бригаду.

55-я отдельная мотострелковая бригада дислоцируется в Туве, основная часть мобилизованных из Тувы проходят службу именно в этой бригаде и с конца октября 2022 года выполняют задачи военной операции на Украине.

Экс-глава Тувы Кара-оол позднее встретился с записавшими видеообращение с жалобами военными. По его словам, никто из них серьезно не пострадал.

«Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», — сказал он. 

Отвечая на вопрос, подтвердились ли факты применения насилия в отношении мобилизованных из республики, Кара-оол говорил, что выяснением деталей занимается военная прокуратура. «Конечно, это ненормальный случай, в особенности когда озвучивается, что будто бы есть отдельная военная полиция ДНР. На самом деле такого формирования нет», — заявил экс-глава республики. Он уточнял, что тех военных, кому все-таки потребовалось «медицинское обслуживание», направили в медучреждения.

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Виктория Громова Виктория Громова, Любовь Порываева Любовь Порываева
военнослужащие Военная прокуратура Тува ДНР Военная операция на Украине
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