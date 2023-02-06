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Власти Тувы назвали вопиющим случаем жалобу мобилизованных на побои в ДНР

Глава Тувы Ховалыг обратится в Минобороны из-за жалобы мобилизованных на побои в ДНР
Накануне тувинские мобилизованные опубликовали видеообращение с жалобами на угрозы и избиения от военных из ДНР. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, возглавлявший республику больше 10 лет, пообещал выехать к авторам обращения
Шолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы (2007–2021) Шолбан Кара-оол пообещал разобраться с издевательствами над мобилизованными из республики.

5 февраля в соцсетях появилось видеообращение группы тувинских мобилизованных. На записи они говорят на тувинском языке. Военнослужащие пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей народной милиции ДНР, пишет местная редакция «Московского комсомольца». Также они добавили, что не закреплены за конкретной воинской частью, а это затрудняет госпитализацию раненых.

Военные попросили Кара-оола и главу республики Владислава Ховалыга о помощи.

«Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам», — написал депутат в телеграм-канале. Он находился в рабочей командировке в Туве, писал портал «Тува-Онлайн». Там Кара-оол побывал в тувинском военкомате и ознакомился с работой по упорядочению воинского учета.

«Это тот самый случай, когда, что называется, непроверенные факты не стоит разглашать. Я продвигаюсь в направлении этих ребят, только что прилетел в Москву. Сейчас работаю с военным управлением, чтобы согласовать разумные, нормальные действия. Прежде всего должен быть порядок со стороны мобилизованных и управление военными подразделениями со стороны командиров, в том числе военной полиции. Самое главное — обеспечить, чтобы военнослужащие выполняли свои задачи без ссылок на какие-то унижения, оскорбления, а с другой стороны — чтобы они также чувствовали военную дисциплину», — заявил Кара-оол РБК.

Глава республики Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил его проверить «законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщении». Глава региона направил в ДНР своих представителей «для непосредственного разбирательства» и пообещал обратиться к руководству Минобороны. «Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных», — подчеркнул он.

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Глава Тувы поручил установить численность и состав мобилизованных и их прикрепление, а также количество раненых и сведения об оказываемой им медицинской помощи.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Любовь Порываева Любовь Порываева
Тува Шолбан Кара-оол мобилизация ДНР Военная операция на Украине
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