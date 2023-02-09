Депутат обратился в Генпрокуратуру после видео самарских мобилизованных

Мобилизованные из Самарской области заявили, что их отправили на передовую, но в военных билетах не сделали отметок об участии в боях. Также им сказали, что выплат за боевые действия не будет

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мобилизованные из Самарской области записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что их по ошибке отправили в зону проведения военной операции, где они участвовали в боях на передовой, а позже заявили, что положенных выплат не будет. При этом, они говорят, что в их военных билетах не проставлены никаких отметки, доказывающие участие в боях. Их видеообращение опубликовал в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.

На видео двое мужчин в военной форме с лицами, закрытыми балаклавами, стоят на фоне группы одетых в военную форму. По словам одного из них, это мобилизованные, входящие в состав второго и третьего батальонов 1444-го полка (в подписи к видео уточняется, что полк был сформирован в Самарской области).

Автор обращения рассказал, что 16 декабря военнослужащих отправили в зону проведения спецоперации в ДНР, в район Макеевки, а 1 января часть из присутствующих на видео военных отправили «по окопам» на передовую. С их слов, военных разместили в ДК, в поселке Холодная балка, который входит в состав Макеевки. «В ночь на 7 января 2023 года по ДК был нанесен удар из системы HIMARS. По счастливому стечению обстоятельств в данный момент в ДК не находилось никого. Но было утрачено практически на 100% обеспечение полка и личные вещи военнослужащих и офицеров», — сообщили мужчины на видео. Также, по их словам, их уведомили, что они вообще не должны были находиться в зоне проведения операции.

Далее мобилизованных перевезли в Ростовскую область, затем в Курскую, где сообщили, что их полк расформирован. «Просим обратить внимание на то, что все наши перемещения никак документально не оформлены, нет ни единой отметки о том, что наше подразделение принимало участие в боевых действиях. <...> Нам также заявили, что так как мы не должны были находиться в Донецкой народной республике, выплат за то, что парни были на передовой, нам не будет», — заявили они, добавив, что их военные билеты «абсолютно чисты» и нет «ни одной печати». Не указано в документах и то, к какому полку приписаны мобилизованные.

«На элементарные вопросы о том, чтобы были сделаны отметки о нашем нахождении со стороны вышестоящего командования не поступает никаких внятных ответов. Мы хотим знать, к какому подразделению мы относимся и какую задачу мы должны выполнять», — заявили они.

Помимо этого люди на видео сообщили, что они живут полностью за свой счет, в том числе питаются. Также, по их словам, из обещанной военной техники им предоставили УАЗ Патриот, но позже его забрали.

РБК обратился за комментарием в администрацию губернатора Самарской области, а также направил запрос в Минобороны и Генпрокуратуру.

Опубликовавший видео депутат Дмитрий Кузнецов рассказал РБК, что в депутатский проект мониторинга региональной помощи мобилизованным обратились жены военных, участвовавших в записи видео. Они же и предоставили видеообращение. «Есть сигнал, что бойцам было обещано, что по крайней мере часть их вопросов решится, — пояснил он, не уточнив, откуда поступила информация. — Посмотрим, как обещание будет выполняться».

В телеграм-канале Кузнецов сообщил, что составил письма в Минобороны, Генпрокуратуру, координационную группу по вопросам спецоперации, а также в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Пока ответов от ведомств не было, пояснил в разговоре с РБК Кузнецов.

На странице губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в соцсети «ВКонтакте» в комментариях к постам также много обращений по поводу ситуации с 1444-м полком. В ответ на один из таких комментариев от имени страницы мобильной приемной губернатора было опубликовано сообщение. В нем говорится, что подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами из Самарской области, являются составной частью Вооруженных сил. «После зачисления в списки воинских частей граждан весь личный состав переходит в статус военнослужащего и обязаны выполнять беспрекословно приказы командиров (начальников). Все мероприятия по выполнению задач Специальной военной операции, а также перемещение личного состава, переподготовка по ВУС находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении мобильной приемной губернатора (орфография и пунктуация сохранены). Кроме того, в ответе сказано, что с военным командованием «организовано взаимодействие» и в ближайшее время все необходимые записи в военных билетах мобилизованных будут сделаны.

Говоря о депутатском проекте мониторинга региональной помощи мобилизованным, Дмитрий Кузнецов сообщил, что по этому каналу связи поступило уже около тысячи обращений. «Мы получаем обращения и дальше помогаем губернаторам, а также в некоторых случаях Министерству обороны и военной прокуратуре, решать эти проблемы. Часто чиновники хотят решить проблему, но у них нет информации», — пояснил депутат.

По его словам, в среднем треть обращений, которые депутаты направляют региональным властям, приводят к решению проблем мобилизованных и их семей. «Как правило, обращаются из-за проблем с выплатами военнослужащим и их семьям. По опыту, где-то 80% таких проблем решаются. <...> Также есть обращения по снабжению. Здесь в среднем губернаторы где-то половину запросов выполняют», — пояснил депутат.