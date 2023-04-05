Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Последний, 10-й пакет санкций ЕС против России был согласован 25 февраля. Тогда под ограничения попали 96 организаций, а также битум и каучук. По данным Politico, ЕС обсудит новый пакет санкций после католической Пасхи

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Страны Евросоюза намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Другие подробности не приводятся.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений. Сроков введения нового пакета санкций она также не назвала.

Евросоюз ввел против России уже десять пакетов санкций. Последний был согласован 25 февраля. Ограничения были введены против 96 организаций, арабской службе RT и радио Sputnik запретили вещание в ЕС, а также были расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе в них включили битум и каучук. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.

На встрече в начале марта глава Еврокомиссии и президент США Джо Байден договорились «агрессивно» предотвращать обход санкций против России. В частности, США и ЕС решили, что будут оказывать влияние на третьи страны, чтобы они не помогали Москве в этом.

После начала военной операции на Украине многие страны, в частности государства — члены Евросоюза, США, Япония и другие, ввели санкции против России. Ограничения затронули банковский и высокотехнологичный секторы, экспорт российской продукции, в частности энергоресурсов, и импорт высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие страны Запада объявили о замораживании российских активов на своей территории.

Комментируя введение санкций, президент Владимир Путин в феврале сообщил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. Накануне он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.