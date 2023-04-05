Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Биткоины и элитное вино: как спасаются от банковского кризиса в США Pro, 09:55
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 09:49
Зеленский приехал в Польшу Политика, 09:40
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой Политика, 09:40
Goldman Sachs инвестировал $2 млрд в компании темнокожих женщин Бизнес, 09:36
Как мошенники отравляют жизнь торговцам на маркетплейсах — 6 главных схем Pro, 09:30
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:26
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России Политика, 09:25
В «Динамо» извинились за хамское поведение Смолова после вылета из Кубка Спорт, 09:25
Игрока топ-клуба КХЛ оштрафовали на ₽2,2 млн за покупку военного билета Спорт, 09:09
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
Страна высоких ставок: как заработать на фондовом рынке Узбекистана Pro, 09:00
Зачем Макрон и фон дер Ляйен едут к Си Цзиньпину Политика, 09:00
Ликсутов рассказал о связи аэропортов с помощью МЦД-4 и аэроэкспрессов Город, 09:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Война санкций ,  
0 

Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

Politico: Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи
Последний, 10-й пакет санкций ЕС против России был согласован 25 февраля. Тогда под ограничения попали 96 организаций, а также битум и каучук. По данным Politico, ЕС обсудит новый пакет санкций после католической Пасхи
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Страны Евросоюза намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Другие подробности не приводятся.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений. Сроков введения нового пакета санкций она также не назвала.

Евросоюз ввел против России уже десять пакетов санкций. Последний был согласован 25 февраля. Ограничения были введены против 96 организаций, арабской службе RT и радио Sputnik запретили вещание в ЕС, а также были расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе в них включили битум и каучук. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.

На встрече в начале марта глава Еврокомиссии и президент США Джо Байден договорились «агрессивно» предотвращать обход санкций против России. В частности, США и ЕС решили, что будут оказывать влияние на третьи страны, чтобы они не помогали Москве в этом.

После начала военной операции на Украине многие страны, в частности государства — члены Евросоюза, США, Япония и другие, ввели санкции против России. Ограничения затронули банковский и высокотехнологичный секторы, экспорт российской продукции, в частности энергоресурсов, и импорт высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие страны Запада объявили о замораживании российских активов на своей территории.

Комментируя введение санкций, президент Владимир Путин в феврале сообщил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. Накануне он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.

Читайте на РБК Pro
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд

Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России
Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕС Пасха санкции Россия Военная операция на Украине
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России
Политика
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго
Политика
Лондон ужесточит правила доступа к средствам для россиян под санкциями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter