Путин заявил о надежде на нормализацию отношений с Евросоюзом

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Негативные отношения России с Евросоюзом останутся в прошлом, в итоге возобладает логика взаимного сотрудничества. Надежду на это высказал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 государств.

«Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям [c Евросоюзом], все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации», — сказал Путин.

«Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», — добавил президент.

Путин также охарактеризовал отношения со странами, которых представляли послы. «Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет. В свое время даже царствующие дома двух стран состояли в родственной связи», — сказал он и выразил надежду, что датская сторона поддержит предложения по учреждению независимой комиссии, которая будет расследовать взрывы на газопроводах системы «Северный поток».

Говоря об отношениях с Норвегией, Путин напомнил, что при ее освобождении от гитлеровских нацистов погибли тысячи советских солдат. «Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», — сказал президент.

Накануне Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России.

Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений. Сроков введения нового пакета санкций она не назвала.

Последний пакет санкций Евросоюза против России был согласован 25 февраля.