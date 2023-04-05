Путин заявил о надежде на нормализацию отношений с Евросоюзом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России Политика, 17:33
В Думу внесен проект об увеличении налогового вычета на учебу и лечение Политика, 17:33
Ваш контент украли. Что можно сделать и как снизить риски на будущее Pro, 17:28
Возле ТЦ на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат Общество, 17:26
Капитализация ведущих «золотых» стейблкоинов превысила $1 млрд Крипто, 17:23
Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени Бизнес, 17:19
Сильвио Берлускони вновь попал в больницу Политика, 17:16
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
СБУ обвинила экс-директора «Антонова» в халатности из-за утраты «Мрии» Общество, 17:15
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:12
Минфин дал минимальные премии на первых во втором квартале аукционах ОФЗ Инвестиции, 17:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:06
Сийярто счел «совершенно нереальными» разговоры о вступлении Киева в НАТО Политика, 17:03
Аналитики ГПБ назвали дивиденды триггером роста рынка во втором квартале Инвестиции, 17:01
Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций» Политика, 16:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Путин заявил о надежде на нормализацию отношений с Евросоюзом

Президент Путин: в ЕС логика взаимного сотрудничества с Россией со временем возобладает
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Негативные отношения России с Евросоюзом останутся в прошлом, в итоге возобладает логика взаимного сотрудничества. Надежду на это высказал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 государств.

«Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям [c Евросоюзом], все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации», — сказал Путин.

«Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», — добавил президент.

Путин также охарактеризовал отношения со странами, которых представляли послы. «Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет. В свое время даже царствующие дома двух стран состояли в родственной связи», — сказал он и выразил надежду, что датская сторона поддержит предложения по учреждению независимой комиссии, которая будет расследовать взрывы на газопроводах системы «Северный поток».

Говоря об отношениях с Норвегией, Путин напомнил, что при ее освобождении от гитлеровских нацистов погибли тысячи советских солдат. «Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», — сказал президент.

Накануне Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России.

Читайте на РБК Pro
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках

Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений. Сроков введения нового пакета санкций она не назвала.

Последний пакет санкций Евросоюза против России был согласован 25 февраля.

Теги
Персоны
Владимир Путин Евросоюз послы

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
МИД Китая заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом по Украине
Политика
Лавров заявил, что Евросоюз «потерял Россию» по своей вине
Политика
Bloomberg узнал о нежелании Евросоюза и G7 снижать потолок цен на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter