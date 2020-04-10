Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

Правительство также сократило число заместителей министра с 11 до 10

Денис Мантуров (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников больше не будет участвовать в работе ведомства. Об этом заявил министр Денис Мантуров, передает ТАСС.

Поведение своего зама, который ранее нецензурно высказался в аэропорту Ижевска, он назвал «недопустимым ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня».

Агентство также со ссылкой на постановление премьера Михаила Мишустина сообщает, что правительство сократило число заместителей министра промышленности и торговли до 10 человек. В настоящее время, согласно информации на сайте Минпромторга, у Мантурова 11 заместителей.

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