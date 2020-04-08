Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска

Исключенный из «Единой России» из-за инцидента в аэропорту Ижевска экс-глава Севастополя, замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников покинет ведомство, рассказали близкие к кабмину собеседники РБК

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Решение об уходе Дмитрия Овсянникова из Минпромторга принято, это может случится в течение месяца, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Информацию об уходе Овсянникова подтвердили еще два собеседника, близких к кабмину.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, в пресс-службу Минпромторга и Овсянникову.

Ранее в среду члены президиума генсовета «Единой России» приняли постановление о его исключении из партии по рекомендации партийной комиссии по этике. Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.

Овсянников комментировать РБК решение президиума генсовета «Единой России» о его исключении из партии в среду не стал. «Есть решение [об исключении из партии]. Без комментариев», — заявил он тогда.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту Овсянников отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.