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Отставки губернаторов ,  
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Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска

Исключенный из «Единой России» из-за инцидента в аэропорту Ижевска экс-глава Севастополя, замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников покинет ведомство, рассказали близкие к кабмину собеседники РБК
Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Решение об уходе Дмитрия Овсянникова из Минпромторга принято, это может случится в течение месяца, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Информацию об уходе Овсянникова подтвердили еще два собеседника, близких к кабмину.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, в пресс-службу Минпромторга и Овсянникову.

Ранее в среду члены президиума генсовета «Единой России» приняли постановление о его исключении из партии по рекомендации партийной комиссии по этике. Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.

Овсянников комментировать РБК решение президиума генсовета «Единой России» о его исключении из партии в среду не стал. «Есть решение [об исключении из партии]. Без комментариев», — заявил он тогда.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту Овсянников отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.

Комментируя инцидент, Овсянников заявил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности. «Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — пояснил замминистра РБК.

Дмитрию Овсянникову 43 года. Он занимал пост замглавы Минпромторга с 2019-го, ранее занимал тот же пост в 2015–2016 годах. В ведомстве в последнее время курировал вопросы регионального промышленного развития.

В промежутке между работой в ведомстве Овсянников занимал пост губернатора Севастополя. Сначала был назначен туда президентом в качестве врио, затем избрался главой города. В июле 2019 года Овсянников попросил президента уволить его с поста губернатора Севастополя «по собственному желанию».

Этому предшествовала критика со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он заявил тогда, что «у севастопольцев есть объективные претензии к работе исполнительной власти в регионе». Турчак указал на недостатки в работе администрации Севастополя и обвинил власти города в демонтаже рекламных щитов кандидатов от партии на выборах в местный парламент.

После отставки Овсянникова собеседник РБК сообщал, что Кремле пришли к выводу, что его дальнейшее нахождение на губернаторском посту «могло оказать непоправимое деструктивное воздействие на регион».

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Галимова
При участии: Евгения Кузнецова, Мария Кокорева
Теги: Дмитрий Овсянников, отставка, «Единая Россия», Севастополь
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Политика
Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту
Общество
Замминистра объяснил инцидент с посадочным талоном в аэропорту Ижевска
Общество
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