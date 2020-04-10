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Овсянников извинился за нецензурную лексику в аэропорту Ижевска

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсяников извинился за нецензурную лексику при входе в аэропорт Ижевска, из-за которой его исключили из партии «Единая Россия». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Некорректные слова были произнесены после неоднократного незаконного требования о предъявлении посадочного талона при входе в здание аэропорта, о чем искренне сожалею», — сказал он.

По его словам, он выполнил все законные требования сотрудников безопасности. Однако его удивило требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта, заявил Овсянников.

Замминистра Овсянников отреагировал на исключение из «Единой России»
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Он отметил, что этот талон не всегда может быть у пассажира, только входящего в аэропорт, как и квитанция о покупке билета. «В тот момент мне, конечно, это показалось абсурдным и незаконным», — сказал он.

5 апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда должен был вылететь в Москву, сообщал телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, замминистра отказался предъявить посадочный талон, вступил в перепалку с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан правоохранительными органами. После этого Министерство промышленности и торговли начало внутреннее расследование в связи с инцидентом, а президиум генсовета «Единой России» постановил исключить Овсянникова из партии.

8 апреля источники РБК, близкие к правительству, сообщили, что уже принято решение об уходе Дмитрия Овсянникова из Минпромторга. Это может произойти в течение месяца.

Теги: Дмитрий Овсянников, «Единая Россия», Минпромторг
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