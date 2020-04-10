Овсянников извинился за нецензурную лексику в аэропорту Ижевска

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсяников извинился за нецензурную лексику при входе в аэропорт Ижевска, из-за которой его исключили из партии «Единая Россия». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Некорректные слова были произнесены после неоднократного незаконного требования о предъявлении посадочного талона при входе в здание аэропорта, о чем искренне сожалею», — сказал он.

По его словам, он выполнил все законные требования сотрудников безопасности. Однако его удивило требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта, заявил Овсянников.

Он отметил, что этот талон не всегда может быть у пассажира, только входящего в аэропорт, как и квитанция о покупке билета. «В тот момент мне, конечно, это показалось абсурдным и незаконным», — сказал он.