Генпрокурор Украины сообщил об аресте российского судна за «кражу песка»

Судно российской компании добывало песок у северо-западного берега Крыма для строительства моста, сообщил генпрокурор Украины. Земснаряд арестован по решению украинского суда, добавил он

Юрий Луценко (Фото: Данил Шамкин / Zuma / TASS)

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) об аресте судна-земснаряда компании Tans Services Maritime с портом приписки в Туапсе, написал генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook. Экипаж судна незаконно добывал песок в районе Каркинитского залива Черного моря (расположен у северо-западного берега Крыма), написал Луценко.

«В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи», — написал прокурор. Компания, которой принадлежит судно, «без зазрений совести ведет свой бизнес, в частности — другими суднами, [которые] регулярно заходят на территорию Украины», подчеркнул Луценко.

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила, что судно принадлежит российской компании. В ведомстве уточнили, что экипаж заподозрили в нарушении ч. 3 ст. 240 УК Украины — нарушение правил охраны или использования недр, совершенные на территориях природно-заповедного фонда. Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фото: Юрій Луценко / Facebook

Сейчас судно находится в порту города Южный (Одесская область Украины), уточнило ведомство.

Агентство «Интерфакс-Украина» передало, что экипаж судна незаконно добывал песок в заповеднике «Лебяжьи острова». Этот заповедник находится на северо-западе Крымского полуострова.

РБК направил запрос в пресс-службу российского МИДа.

25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом, в 15 милях от Обиточной косы (расположена на северном берегу Азовского моря). Судно зарегистрировано в Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией; экипаж заподозрили в нарушении порядка выезда с такой территории. На борту пограничники также обнаружили 5 т морепродуктов.

«Норд» позже был арестован по решению украинского суда. Ранее во вторник, 10 апреля, представитель владельца судна Анна Шевелева сообщила, что капитана Владимира Горбенко на Украине поместили в СИЗО, несмотря на то что за него был внесен залог. Спустя несколько часов Шевелева рассказала, что капитана все же выпустили под залог.

В Министерстве иностранных дел России выразили Украине протест в связи с задержанием «Норда». Временно поверенный в делах Украины был вызван в здание МИДа. Крымское управление ФСБ возбудило против украинских пограничников дело по статье об угоне водного транспорта. В ведомстве назвали действия Киева грубым нарушением международного права.