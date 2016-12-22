Украинский суд арестовал российский траулер «Норд»

Украинский суд арестовал российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в Азовском море. Об этом на странице в Facebook написал замглавы украинской прокуратуры Автономной Республики Крым Александр Удовиченко.

Других деталей, включая то, какой именно судебный орган санкционировал арест, он не сообщил.

Украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта в 15 милях от Обиточной косы (расположена на северном берегу Азовского моря). Сотрудники Госпогранслужбы Украины остановили судно для проверки и установили, что оно зарегистрировано на территории Крыма, которую Украина считает оккупированной.

На борту находились десять человек, граждане России. Их обвинили в нарушении порядка выезда с этой территории и составили протоколы об административном нарушении. В отношении капитана в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).

28 марта крымское управление ФСБ завело в отношении экипажа украинских пограничников, задержавших «Норд», уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова потребовала от Украины освободить экипаж и вернуть судно законному владельцу. Она также сравнила действия украинских пограничников с сомалийскими пиратами.