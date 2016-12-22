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МИД выразил Украине протест из-за задержания траулера «Норд»
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МИД выразил Украине протест из-за задержания траулера «Норд»
Политика, 18:07
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МИД выразил Украине протест из-за задержания траулера «Норд»
Российские дипломаты вручили представителю Киева в Москве ноту протеста. МИД потребовал немедленно отпустить судно и его экипаж
Фото: Государственная пограничная служба Украины

МИД России вызвал на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Украины, ему выражен протест в связи с ситуацией вокруг российского рыболовецкого траулера «Норд», который был задержан в Азовском море 25 марта. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

Захарова отметила, что члены экипажа судна «содержатся в нечеловеческих условиях» и к ним не допускают российских консульских сотрудников. «Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем», — сказала официальный представитель МИДа.

Траулер «Норд», принадлежащий керченскому Рыболовецкому колхозу имени 1 Мая (порт приписки Керчь), был задержан в Азовском море 25 марта. Украинские пограничники заподозрили экипаж в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Рыболовецкое судно было арестовано, сейчас оно находится в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта.

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В среду утром пресс-секретарь владельца судна, колхоза имени 1 Мая, Анна Шевелева сообщила РБК, что пограничники увезли капитана траулера Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Адвокатов, по ее словам, об этом не известили.

Как пояснил агентству «Интерфакс-Украина» помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, Горбенко доставлен в Херсон, в местное управление Службы безопасности Украины. В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик сообщила «РИА Новости», что в Херсоне капитану судна будет избрана мера пресечения.

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Генпрокуратура Украины объявила, что Горбенко ​предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). В ведомстве подчеркнули, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В России, в свою очередь, тоже завели дело в связи с ситуацией вокруг «Норда». Крымское управление ФСБ возбудило дело против украинских пограничников по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Как заявил ТАСС вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, действия украинских пограничников противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Авторы: Александр Атасунцев, Семен Нехорошкин.
Теги: «Крым» , «Украина» , рыболовецкое судно , дипломатия , демарш
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