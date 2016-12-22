После внесения залога капитана судна «Норд» отправили в СИЗО

Капитана задержанного в конце марта в Азовском море российского судна «Норд» Владимира Горбенко, несмотря на внесенный 6 апреля залог, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. Об этом РБК сообщила представитель компании — владельца судна — керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

По ее словам, утром во вторник адвокаты, представляющие российских моряков, направились к зданию судебной администрации, чтобы забрать документы, подтверждающие получение залога. «Однако в первый рабочий день руководителя на месте не оказалось в связи с тем, что накануне он отмечал день рождения», — отметила она.

«По закону, после внесения залога человек должен был быть незамедлительно отпущен. Однако, несмотря на внесение залога в пятницу [6 апреля], этого не произошло. Капитан Горбенко отправлен в СИЗО, процедура его вызволения значительно осложняется», — пояснила Шевелева.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончук, Валерий Горбенко будет выпущен из СИЗО, после того как внесенный за него залог пройдет через казначейство Украины.

«После того как внесенные средства (залог) пройдут через казначейство, он может вернуться в место своей регистрации. Однако он должен каждый понедельник являться к следователю. В случае невыполнения этого обязательства лицо будет объявлено в розыск с целью задержания», — сказала Тихончук.

7 апреля суд в Мариуполе оштрафовал на 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.) каждого члена экипажа, задержанного на Украине российского сейнера «Норд». 6 апреля Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана судна Владимира Горбенко. Его обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание по этой статье УК Украины предполагает лишение свободы сроком до пяти лет и конфискацию транспортного средства.

25 марта рыболовецкое судно «Норд» задержали в Азовском море украинские пограничники. Экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У членов экипажа отобрали паспорта. Генпрокуратура Украины заявила, что Горбенко ​предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). В свою очередь управление Федеральной службы безопасности в Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины.