Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,80 61,53 EUR Нал. 78,64 75,98 USD Бирж. 62,45 +1,79 EUR Бирж. 77,13 +2,43 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6742,99 +18,19 MOEX 2157,98 +3,21% RTS 1088,57 -0,59% Brent 70,00 +2,04% DJIA 23979,10 +0,19% Nasdaq 6950,34 +0,51% FTSE 7239,83 +0,63%
После внесения залога капитана судна «Норд» отправили в СИЗО
Лента новостей
СМИ узнали о правилах нового боя Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора 15:26, Спорт СК начал проверку после поножовщины в школе в ХМАО 15:23, Общество Эрдоган назвал неправильным подход Лаврова к проблеме Африна 15:23, Политика Гражданская оборона: как мода стала инструментом выражения своих взглядов 15:21, Спецпроект РБК PINK Кудрин назвал нецелесообразными ответные санкции против бизнеса США 15:18, Политика Польские трейдеры добились пересмотра законопроекта о криптовалютах 15:11, Крипто Меркель сочла невозможным «Северный поток-2» без транзита через Украину 15:08, Бизнес В Москве объявлено штормовое предупреждение 14:50, Общество Ford показал новый Focus 14:49, Авто NBC сообщила о создании Россией помех для американских дронов в Сирии 14:47, Политика Посол России заявил об отсутствии уведомлений о выписке Юлии Скрипаль 14:45, Политика Clearstream отказалась торговать бумагами попавших под санкции компаний 14:42, Экономика Таксисты ряда городов России объявили бойкот агрегаторам 14:40, Общество Росавиация аннулировала летные свидетельства 60 пилотов 14:37, Общество Зачем Цукерберга сравнили с роботом в юмористическом шоу 14:30, Стиль Количество хакерских атак для скрытого майнинга увеличилось на 4000% 14:26, Крипто В результате взрыва в сирийском Идлибе погибли 28 человек 14:23, Общество Глава МИД Британии назвал «замечательной» выписку Юлии Скрипаль 14:23, Общество Насколько актуальна «зеленая повестка» для российских компаний 14:22, Партнерский материал Хардфорки и сжигание монет: что ждет крипторынок в апреле 14:22, Крипто Эксперт заявил о ежегодной гибели 2,8 млн человек на рабочих местах 14:16, Общество Россияне дали описание идеального руководителя 14:10, Общество Власти Москвы утвердили семь новых площадок для реновации 14:08, Общество В ЦБ рассказали о мешающих сделкам на бирже в Лондоне американских банках 14:04, Экономика Уединение и весенние пейзажи: как выглядит заказник на севере Шотландии 14:00, Стиль Как повысить производительность труда, эффективность и прибыльность 14:00, Партнерский материал Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению долга 14:00, Финансы Сколько стоит отправиться в космический отель 14:00, Стиль
После внесения залога капитана судна «Норд» отправили в СИЗО
Общество, 13:37
0
После внесения залога капитана судна «Норд» отправили в СИЗО

Капитана задержанного в конце марта в Азовском море российского судна «Норд» Владимира Горбенко, несмотря на внесенный 6 апреля залог, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. Об этом РБК сообщила представитель компании — владельца судна — керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

По ее словам, утром во вторник адвокаты, представляющие российских моряков, направились к зданию судебной администрации, чтобы забрать документы, подтверждающие получение залога. «Однако в первый рабочий день руководителя на месте не оказалось в связи с тем, что накануне он отмечал день рождения», — отметила она.

«По закону, после внесения залога человек должен был быть незамедлительно отпущен. Однако, несмотря на внесение залога в пятницу [6 апреля], этого не произошло. Капитан Горбенко отправлен в СИЗО, процедура его вызволения значительно осложняется», — пояснила Шевелева.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончук, Валерий Горбенко будет выпущен из СИЗО, после того как внесенный за него залог пройдет через казначейство Украины.

«После того как внесенные средства (залог) пройдут через казначейство, он может вернуться в место своей регистрации. Однако он должен каждый понедельник являться к следователю. В случае невыполнения этого обязательства лицо будет объявлено в розыск с целью задержания», — сказала Тихончук.

7 апреля суд в Мариуполе оштрафовал на 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.) каждого члена экипажа, задержанного на Украине российского сейнера «Норд». 6 апреля Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана судна Владимира Горбенко. Его обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание по этой статье УК Украины предполагает лишение свободы сроком до пяти лет и конфискацию транспортного средства.

25 марта рыболовецкое судно «Норд» задержали в Азовском море украинские пограничники. Экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У членов экипажа отобрали паспорта. Генпрокуратура Украины заявила, что Горбенко ​предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). В свою очередь управление Федеральной службы безопасности в Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины.

Теги: капитан , арест , рыболовецкое судно , корабль
Главное
Порошенко пообещал санкции против Дерипаски и других лиц из списка США Политика
Материалы по теме
Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд» Политика
Украинские пограничники опять не пустили экипаж судна «Норд» в Россию Общество
Киев опроверг договоренность о возвращении экипажа «Норда» в Крым Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.