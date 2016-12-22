Капитана российского судна «Норд» выпустили из СИЗО под залог

Капитан крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко вышел из следственного изолятора в Херсоне под залог. Об этом РБК сообщила представитель судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая — Анна Шевелева.
«Залог составил 35 тыс. 600 гривен (около 80 тыс. руб. — РБК)», — сказала она.
Украинские пограничники задержали рыболовецкий траулер «Норд» 25 марта в Азовском море. Команду судна в составе десяти человек подозревали в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. Судно было арестовано, у команды отобрали паспорта, а капитана доставили в Херсонское управление Службы безопасности Украины.
По данным Генпрокуратуры Украины, Горбенко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
В ответ управление ФСБ по Крыму завело дело на украинских пограничников, задержавших «Норд», по ст. 211 УК (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.
На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.
Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.
Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.
В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.