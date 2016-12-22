Капитана российского судна «Норд» выпустили из СИЗО под залог

Капитан крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко вышел из следственного изолятора в Херсоне под залог. Об этом РБК сообщила представитель судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая — Анна Шевелева.

«Залог составил 35 тыс. 600 гривен (около 80 тыс. руб. — РБК)», — сказала она.

Украинские пограничники задержали рыболовецкий траулер «Норд» 25 марта в Азовском море. Команду судна в составе десяти человек подозревали в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. Судно было арестовано, у команды отобрали паспорта, а капитана доставили в Херсонское управление Службы безопасности Украины.

По данным Генпрокуратуры Украины, Горбенко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В ответ управление ФСБ по Крыму завело дело на украинских пограничников, задержавших «Норд», по ст. 211 УК (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).