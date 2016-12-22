Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,21 EUR Нал. 71,36 70,49 USD Бирж. 57,46 -0,26 EUR Бирж. 70,66 -0,36 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7410,20 -408,80 MOEX 2272,52 +1,04% RTS 1244,53 +1,45% Brent 69,06 -1,07% DJIA 24075,10 +0,95% Nasdaq 7017,90 +0,99% FTSE 7075,08 +0,43%
Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля
Лента новостей
Глава РАН рассказал о звонке из Кремля из-за полигона «Ядрово» 18:41, Политика Роднина посоветовала российским атлетам не ездить на соревнования в США 18:34, Спорт Как получить деньги для развития бизнеса и найти партнеров 18:31, РБК и Сбербанк Московским водителям посоветовали в апреле ездить на зимней резине 18:24, Общество Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов 18:01, Бизнес Глава мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился 17:59, Общество Навыки презентации: как продать свою идею за миллион 17:55, Спецпроект РБК Российская таможня усилила контроль за ввозом оборудования для майнинга 17:54, Крипто Суд вынес приговор за поджог машины у офиса адвоката Алексея Учителя 17:52, Общество Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион во Франции 17:39, Общество В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше выбило стекла в жилых домах 17:34, Общество Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля 17:34, Политика ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования 17:26, Технологии и медиа Лукашенко назвал сало лучшим допингом для белорусских спортсменов 17:26, Общество СК начал проверку после инцидента с автобусом с детьми в Берлине 17:20, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:15, РБК и Билайн Российская бригада судей будет работать на матчах ЧМ-2018 17:14, Спорт Образцы ДНК жертв кемеровского пожара доставлены на экспертизу в Москву 17:09, Общество «МегаФон» заявил о возросшей популярности WhatsApp из-за поломки Telegram 17:06, Технологии и медиа Титов объяснил пожар в ТЦ двойной виной бизнеса и чиновников 17:01, Общество Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера 16:55, Политика «Дополненные» люди: показывает ли Голливуд правду о будущем 16:55, Стиль Путин решил наградить школьников за спасение тонущих детей 16:49, Общество СК показал журналистам помещения ТЦ «Зимняя вишня» после пожара 16:45, Общество Лишние вещи: что не стоит брать с собой в отпуск 16:44, Спецпроект РБК PINK Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия 16:39, Политика Прибывший первым к ТЦ в Кемерово пожарный рассказал о тушении огня 16:33, Общество Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд» 16:24, Политика
Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля
Отравление Скрипаля в Британии, 17:34
0
Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля
Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании экс-сотрудника ГРУ, пошла на поправку. В то же время ее отец, Сергей Скрипаль, все еще остается в «критическом состоянии»
Юлия Скрипаль (Фото: личная страница Юлии Скрипаль в Facebook)

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена в Солсбери, быстро поправляется и больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на фонд Национальной службы здравоохранения в Солсбери.

По данным врачей, только два человека остаются в больницах после инцидента в Солсбери, пострадавший полицейский уже выписан из больницы.

​«Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро восстанавливается и больше не находится в критическом состоянии. Она в стабильном состоянии», — цитирует SkyNews сообщение службы. Главный врач больницы Кристина Бланшард отметила, что Юлия Скрипаль продолжает получать круглосуточную медпомощь. Сергей Скрипаль находится все еще в критическом состоянии.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания 4 марта на одной из скамеек у торгового центра в Солсбери. Оба были госпитализированы в критическим состоянии.

Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя дома. «Специалисты выявили самую высокую концентрацию агента на данный момент на входной двери», — сообщили после судебной и научной экспертиз британские полицейские. Теперь сотрудники Скотленд-Ярда будут проводить расследование в районе дома Скрипалей.

Ранее следственные действия проводились на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Юлия посещала могилу брата за три дня до отравления, сообщала полиция. Следы отравляющего вещества были обнаружены в ресторане Zizzi, который посещали Сергей и Юлия Скрипаль незадолго до отравления.

Великобритания назвала Россию причастной к отравлению Скрипаля. Лондон поддержал ряд западных государств, выславших в знак протеста российских дипломатов. Всего было выслано более 140 дипломатов. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , отравление
Главное
Составлен рейтинг самых «протестных» депутатов горсовета Новосибирска Новосибирск
Материалы по теме
Словения отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля» Политика
Захарова сочла «глобальным фейком» презентацию Лондона по «делу Скрипаля» Политика
Захарова заявила о «безграмотных ответах» Лондона по «делу Скрипаля» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.