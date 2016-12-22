Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля

Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании экс-сотрудника ГРУ, пошла на поправку. В то же время ее отец, Сергей Скрипаль, все еще остается в «критическом состоянии»

Юлия Скрипаль (Фото: личная страница Юлии Скрипаль в Facebook)

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена в Солсбери, быстро поправляется и больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на фонд Национальной службы здравоохранения в Солсбери.

По данным врачей, только два человека остаются в больницах после инцидента в Солсбери, пострадавший полицейский уже выписан из больницы.

​«Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро восстанавливается и больше не находится в критическом состоянии. Она в стабильном состоянии», — цитирует SkyNews сообщение службы. Главный врач больницы Кристина Бланшард отметила, что Юлия Скрипаль продолжает получать круглосуточную медпомощь. Сергей Скрипаль находится все еще в критическом состоянии.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания 4 марта на одной из скамеек у торгового центра в Солсбери. Оба были госпитализированы в критическим состоянии.

Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя дома. «Специалисты выявили самую высокую концентрацию агента на данный момент на входной двери», — сообщили после судебной и научной экспертиз британские полицейские. Теперь сотрудники Скотленд-Ярда будут проводить расследование в районе дома Скрипалей.

Ранее следственные действия проводились на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Юлия посещала могилу брата за три дня до отравления, сообщала полиция. Следы отравляющего вещества были обнаружены в ресторане Zizzi, который посещали Сергей и Юлия Скрипаль незадолго до отравления.

Великобритания назвала Россию причастной к отравлению Скрипаля. Лондон поддержал ряд западных государств, выславших в знак протеста российских дипломатов. Всего было выслано более 140 дипломатов. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.