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Падение режима Асада ,  
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Сирийские алавиты попросили Израиль о защите от новых властей

Сюжет
Падение режима Асада
Алавиты попросили Израиль, который обещал защищать друзов, задействовать армию, флот и авиацию для помощи им, а также осветить ситуацию в СМИ и вывести ее на мировой уровень. Взамен они пообещали встречать «песнями и цветами»
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Лидеры сирийских алавитов обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой защитить это течение от новых властей Сирии. Об этом сообщает телеканал i24news со ссылкой на письмо лидеров общин.

Письмо, оказавшееся в распоряжении телеканала, было разослано и другим израильским официальным лицам, в том числе министру иностранных дел Гидеону Саару, пишет i24news. Документ, по его данным, был передан через связных в регионе, а также посредников, связывающих местное население Сирии с Израилем.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

i24news приводит выдержки из письма. «После падения режима [президента Башара] Асада и после резни, которая произошла в алавитских районах против нашего народа, мы призываем израильское правительство предоставить защиту, помощь и поддержку», — сказано в документе.

Лидеры алавитов заявили, что «мир молчит о резне, происходящей в Сирии», тогда как течение «слышит только голос государства Израиль».

«Мы протягиваем вам руку и будем вашими самыми преданными и добрыми друзьями», — цитирует i24news другой фрагмент документа. — «Мы, как и вы, меньшинство на Ближнем Востоке. Помогите нам, и если вы доберетесь до побережья Сирии, населенного в основном алавитами, вас встретят с песнями и цветами».

Лидеры алавитов попросили Израиль о конкретных вещах, а именно:

  • задействовать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также израильские ВВС для защиты общины;
  • направить израильские военные корабли к побережью Сирии;
  • по линии МИД Израиля вынести на международный уровень обсуждение преступлений, совершенных в отношении друзов. Израиль обещал защищать эту этноконфессиональную группу арабов, компактно проживающую в Ливане, Сирии, Иордании и на его собственной территории. Их часть уже просила Израиль о присоединении, поскольку сочла его «меньшим злом», чем исламистские повстанцы;
  • «пролить свет» на убийства людей в Сирии через израильские СМИ.

В письме также содержится призыв объединиться «против исламского высокомерия, возглавляемого Турцией, помочь нам отделиться от этой экстремистской страны».

В начале недели в населенных алавитами регионах Сирии вспыхнули беспорядки. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Столкновения до сих пор продолжаются там, в Латакии, на улицах Тартуса, Хомса и Хмеймима.

Число жертв столкновений уже превысило 1,3 тыс., из них более двух третей — это мирные жители, среди которых женщины и дети из числа алавитов, следует из подсчетов Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти не позволят никаким внешним силам и противникам переходного правительства втянуть страну в гражданскую войну. Он назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир». Виновным в массовых столкновениях аль-Шараа пообещал наказание.

Россия и США на фоне событий в Сирии запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в республике. Предположительно, их назначат на 10 марта. Кремль заявил о необходимости остановить насилие в Сирии. Вскоре после этого новые сирийские власти объявили об окончании операции по «нейтрализации остатков свергнутого режима Башара Асада».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Сирия столкновения Биньямин Нетаньяху защита
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