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Падение режима Асада ,  
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Глава Сирии предупредил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну

Глава Сирии аль-Шараа предупредил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну
Сюжет
Падение режима Асада
«Сторонники свергнутого Башара Асада» и их иностранные покровители стремятся втянуть Сирию в новую гражданскую войну, заявил аль-Шараа. Жертвами столкновений, которые продолжаются с начала марта, стали более тысячи человек
Ахмед аль-Шараа
Ахмед аль-Шараа (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти не позволят никаким внешним силам и противникам переходного правительства втянуть страну в гражданскую войну. Выступая с обращением, он подчеркнул, что все виновные в массовых столкновениях понесут наказание.

Столкновения между силами безопасности и алавитами, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, продолжаются с 7 марта. По оценкам Сирийской обсерватории по правам человека, к 9 марта жертвами столкновений стали более 1 тыс. человек.

В своем обращении, которое транслировалось по национальному телевидению, Ахмед аль-Шараа назвал организаторами мятежа «сторонников Асада» и «иностранные державы». О каких конкретно государствах идет речь, сирийский президент не уточнил.

Число жертв столкновений в Сирии превысило 1 тыс. человек
Политика
Фото:Karam al-Masri / Reuters

«Сегодня, в этот критический момент, мы столкнулись с новой опасностью — попыткой остатков прежнего режима и их иностранных покровителей спровоцировать новую вражду и втянуть нашу страну в гражданскую войну, чтобы разрушить ее единство и стабильность», — сказал он (цитата по Reuters).

Ахмед аль-Шараа отметил, что офис временного правительства сейчас формирует независимый комитет, чтобы установить «каждого зачинщика столкновений» и расследовать обстоятельства убийств и публичных казней. «Мы привлечем к ответственности любого, кто участвует в кровопролитии среди мирного населения, жестоко обращается с гражданскими лицами, превышает полномочия или использует власть в личных целях. Никто не будет выше закона», — добавил он.

Беспорядки в населенном алавитами регионе Латакия вспыхнули в начале прошедшей недели, после того как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Помимо Джеблы и Латакии столкновения продолжаются на улицах Тартуса, Хомса и Хмеймима, где расположена российская военная авиабаза.

Аль-Шараа назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир». Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Предположительно, их назначат на 10 марта.

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Теги
Персоны
Милена Костерева
Сирия Ахмед аль-Шараа столкновения Башар Асад
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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