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Падение режима Асада ,  
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В Сирии объявили об окончании операции против «остатков режима Асада»

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Падение режима Асада
Ситуация в провинциях Латакия и Тартус, где продолжались столкновения между силами безопасности и алавитами, стабильна, заявили в Минобороны Сирии. Правозащитники сообщали о гибели сотен мирных жителей во время столкновений
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что правительственным силам безопасности «удалось нейтрализовать остатки свергнутого режима Башара Асада». Ситуация в прибрежных провинциях страны, включая Латакию и Тартус, где с прошлой недели проходили столкновения с алавитами, стабильна, добавил он.

По словам представителя ведомства, все цели, поставленные новыми сирийскими властями, были достигнуты. «Мы смогли отразить атаки остатков рухнувшего режима, смогли удержать их вдали от критических объектов и обезопасить большую часть дорог общего пользования. Государственные учреждения смогли возобновить свою работу и уже обеспечивают услуги нашему народу для возвращения жизни в нормальное русло», — написал Абдель-Гани на странице в X (цитата по агентству SANA).

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Политика
Фото:Ali Haj Suleiman / Getty Images

Абдель-Гани заявил, что правительственные силы увеличат меры, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Сирии. Для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада уже разработан план, добавил он. «Остаткам побежденного режима наше послание ясно: если вы вернетесь, вы увидите перед собой людей, которые не умеют отступать и не щадят тех, чьи руки запятнаны кровью невинных», — отметил он.

Беспорядки в прибрежных районах Сирии начались на прошлой неделе. Изначально протесты вспыхнули в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Позднее недовольство новыми сирийскими властями переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. Против правительственных сил также выступили курды на севере страны и проживающие на юге друзы.

Число жертв столкновений в Сирии превысило 1 тыс. человек
Политика
Фото:Karam al-Masri / Reuters

По данным Сирийской обсерватории по правам человека на 9 марта, жертвами столкновений стали более 1 тыс. человек. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир». Ответственность за «вовлечение страны в новую гражданскую войну» он возложил на «сторонников Асада» и «иностранные державы». Каждый, кто причастен к кровопролитию, понесет наказание, говорил аш-Шараа.

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Теги
Милена Костерева
Сирия Башар Асад столкновения Ахмед аль-Шараа
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