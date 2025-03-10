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Падение режима Асада ,  
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Кремль оценил восстание противников нового режима в Сирии

Песков: проявления насилия в Сирии вызывают глубокую озабоченность Москвы
Сюжет
Падение режима Асада
Кремль не стал комментировать сообщения, что на российской базе Хмеймим от столкновений укрылись мирные жители, однако подчеркнул, что насилие надо остановить
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Москва не будет комментировать утверждения об укрывшихся на российской военной базе в Сирии мирных жителях, однако Кремль полагает, что насилие в этой стране необходимо остановить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать сообщения, что некоторые сирийцы смогли укрыться на российской авиабазе Хмеймим от идущих в стране столкновений правительственных сил и противников новых властей. Его также спросили, распоряжался ли президент Владимир Путин пустить мирных сирийцев на территорию военной базы.

«По базам мы ничего не комментируем», — сказал Песков.

В ответ на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию в Сирии в целом, пресс-секретарь отметил, что там «происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность».

«Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — заключил пресс-секретарь президента.

Противники новых властей Сирии укрылись на российской военной базе
Политика
КПП на&nbsp;въезде в российскую&nbsp;базу&nbsp;в Латакии

Беспорядки в населенном алавитами регионе Латакия вспыхнули в начале прошедшей недели, после того как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Помимо Джеблы и Латакии, столкновения продолжаются на улицах Тартуса, Хомса и Хмеймима, где расположена российская военная авиабаза.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима прежнего президента Башара Асада, который принадлежит к этому течению, The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Накануне вечером число жертв столкновений превысило 1 тыс., из них три четверти — это мирные жители, среди которых женщины и дети из числа алавитов, следует из подсчетов Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании. Такое число жертв центр насчитал по итогам двух дней столкновений. Оставшиеся погибшие — это силовики и противники нового режима примерно в равных долях, утверждал центр. Иранский телеканал PressTV сообщал, что боевики-исламисты, поддерживающие новый режим, массово убивали алавитов «из мести», и публиковал многочисленные кадры с расстрелянными мирными жителями.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти не позволят никаким внешним силам и противникам переходного правительства втянуть страну в гражданскую войну. Он назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир». Виновным в массовых столкновениях аль-Шараа пообещал наказание.

Россия и США на фоне событий в Сирии запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в республике. Предположительно, их назначат на 10 марта.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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