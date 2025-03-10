Кремль оценил восстание противников нового режима в Сирии

Кремль не стал комментировать сообщения, что на российской базе Хмеймим от столкновений укрылись мирные жители, однако подчеркнул, что насилие надо остановить

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Москва не будет комментировать утверждения об укрывшихся на российской военной базе в Сирии мирных жителях, однако Кремль полагает, что насилие в этой стране необходимо остановить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать сообщения, что некоторые сирийцы смогли укрыться на российской авиабазе Хмеймим от идущих в стране столкновений правительственных сил и противников новых властей. Его также спросили, распоряжался ли президент Владимир Путин пустить мирных сирийцев на территорию военной базы.

«По базам мы ничего не комментируем», — сказал Песков.

В ответ на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию в Сирии в целом, пресс-секретарь отметил, что там «происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность».

«Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — заключил пресс-секретарь президента.

Беспорядки в населенном алавитами регионе Латакия вспыхнули в начале прошедшей недели, после того как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Помимо Джеблы и Латакии, столкновения продолжаются на улицах Тартуса, Хомса и Хмеймима, где расположена российская военная авиабаза.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны — в Латакии и близлежащих холмистых сельских районах. После падения режима прежнего президента Башара Асада, который принадлежит к этому течению, The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Накануне вечером число жертв столкновений превысило 1 тыс., из них три четверти — это мирные жители, среди которых женщины и дети из числа алавитов, следует из подсчетов Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании. Такое число жертв центр насчитал по итогам двух дней столкновений. Оставшиеся погибшие — это силовики и противники нового режима примерно в равных долях, утверждал центр. Иранский телеканал PressTV сообщал, что боевики-исламисты, поддерживающие новый режим, массово убивали алавитов «из мести», и публиковал многочисленные кадры с расстрелянными мирными жителями.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти не позволят никаким внешним силам и противникам переходного правительства втянуть страну в гражданскую войну. Он назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир». Виновным в массовых столкновениях аль-Шараа пообещал наказание.

Россия и США на фоне событий в Сирии запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в республике. Предположительно, их назначат на 10 марта.