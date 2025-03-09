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Падение режима Асада ,  
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Президент Сирии назвал столкновения в стране «ожидаемыми проблемами»

Президент Сирии назвал столкновения в стране ожидаемыми проблемами
Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа считает «ожидаемыми проблемами» столкновения на западе страны между силовиками новой сирийской власти и ополченцами, сторонниками экс-президента Башара Асада. Об этом он заявил, выступая с речью в одной из мечетей Дамаска.

«То, что сейчас происходит в Сирии, относится к числу ожидаемых проблем. <...> Мы все должны сохранять национальное единство и гражданский мир в стране, мы можем жить вместе», — приводит его слова Al Arabiya.

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6 марта сирийское госагентство SANA сообщило, что ополченцы атаковали военные объекты и блокпосты в провинции Латакия. Столкновения в том числе произошли в городе Джабла. В Тартусе, расположенном в 60 км от него, вспыхнули антиправительственные протесты.

В результате столкновений на западе Сирии погибли более 200 человек, среди них как противники новых властей, так и военные.

Через два дня, 8 марта, аль-Шараа призвал вооруженных сторонников свергнутого экс-главы государства Башара Асада сложить оружие, «пока не поздно».

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Теги
Сирия Башар Асад Латакия
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