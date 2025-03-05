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Военная операция на Украине ,  
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США назвали два условия для возобновления помощи Украине

Уолтц: США возобновят помощь Киеву при условии переговоров и укрепления доверия
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна содействовать мирному процессу и укрепить доверие в отношениях с Вашингтоном, рассказал Уолтц
Сторонники продолжения помощи&nbsp;Украине&nbsp;проводят демонстрацию у здания Капитолия, Вашингтон, США, 4 марта 2025 года
Сторонники продолжения помощи Украине проводят демонстрацию у здания Капитолия, Вашингтон, США, 4 марта 2025 года (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия», заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Мы должны знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире», — сказал Уолтц.

Слова Зеленского о готовности приблизить мир он назвал «хорошим, позитивным первым шагом» и рассказал, что стороны обсуждают дату, место и команду для переговоров, которые привели бы к прекращению конфликта. По словам Уолтца, «мы уже говорим о мерах укрепления доверия, которые мы затем применим к русским и протестируем эту сторону».

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Политика
Владимир Зеленский

Пауза в обмене США и Украины разведданными и поставках помощи являются предупреждением о последствиях, с которыми Украина столкнется, если не будет сотрудничать с Трампом по урегулированию конфликта, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников президентской администрации.

США 5 марта прекратили обмен разведданными с Украиной. Речь идет о «паузе на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире», объяснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Двумя днями ранее, вечером 3 марта, США приостановили поставки оружия для ВСУ.

Решения последовали за публичной перепалкой, которая произошла между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. После скандальной встречи президент США обвинил украинского лидера в нежелании достичь мира.

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Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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