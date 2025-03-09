Хинштейн рассказал о сложностях переброски военных по газопроводу у Суджи
Для прорыва позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Это был серьезный шаг: мало того что в полный рост там не пройти (а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров), но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», — написал он в телеграм-канале.
По словам Хинштейна, аналогичная переброска войск осуществлялась в Авдеевке в ДНР.
Накануне российские силы начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. The Telegraph писала о риске окружения 10 тыс. украинских солдат из-за продвижения российских сил к Судже и их прорыва в соседнюю Сумскую область на Украине. О последнем сообщал 19 февраля президент России Владимир Путин. 9 марта Минобороны России сообщало об освобождении села Лебедевка в Суджанском районе, хутора Новенькое в Сумской области и ударе по колонне военной техники ВСУ, уходившей из Суджи. Газета New York Post оценила вероятный срок отступления украинских войск из Курской области в две недели.
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