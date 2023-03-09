В СНБО Украины заявили об «очень опасной тенденции» среди украинцев

На Западной Украине появляется все больше людей, выступающих за мирные переговоры с Россией, что является «опасной тенденцией», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

На западе Украины наблюдается «очень опасная тенденция»: все больше людей выступают за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Говорит большой Львов».

«Таких [выступающих за переговоры с Россией] становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди с западной Украины начинают о таких вещах говорить», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что о переговорах с президентом России Владимиром Путиным «не может быть и речи».

Весной 2022 года делегации России и Украины вели мирные переговоры, состоялось несколько очных раундов. В конце марта прошлого года на встрече в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по урегулированию, в них говорилось в том числе о стремлении к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако после появления фотографий из Бучи, на которых были запечатлены тела людей в гражданской одежде, Украина перестала участвовать в переговорном процессе. Россия назвала снимки провокацией, указывая, что они появились уже после того, как российские войска покинули эту территорию.

После подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Путиным. Он ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

Позднее, в январе 2023 года, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если те будут основаны на ряде базовых универсальных принципов, в том числе на уважении территориальной целостности.

Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от переговоров с Киевом. Путин призвал Украину вернуться к ним, но в то же время подчеркнул, что не намерен обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, тем более — Крыма.