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В СНБО Украины заявили об «очень опасной тенденции» среди украинцев

Секретарь СНБО Данилов счел опасной тенденцию роста числа поддерживающих мирные переговоры
На Западной Украине появляется все больше людей, выступающих за мирные переговоры с Россией, что является «опасной тенденцией», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

На западе Украины наблюдается «очень опасная тенденция»: все больше людей выступают за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Говорит большой Львов».

«Таких [выступающих за переговоры с Россией] становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди с западной Украины начинают о таких вещах говорить», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что о переговорах с президентом России Владимиром Путиным «не может быть и речи».

Весной 2022 года делегации России и Украины вели мирные переговоры, состоялось несколько очных раундов. В конце марта прошлого года на встрече в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по урегулированию, в них говорилось в том числе о стремлении к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако после появления фотографий из Бучи, на которых были запечатлены тела людей в гражданской одежде, Украина перестала участвовать в переговорном процессе. Россия назвала снимки провокацией, указывая, что они появились уже после того, как российские войска покинули эту территорию.

После подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Путиным. Он ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

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Позднее, в январе 2023 года, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если те будут основаны на ряде базовых универсальных принципов, в том числе на уважении территориальной целостности.

Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от переговоров с Киевом. Путин призвал Украину вернуться к ним, но в то же время подчеркнул, что не намерен обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, тем более — Крыма.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина СНБО Россия мирные переговоры
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