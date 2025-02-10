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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп отказался раскрыть, как часто он общался с Путиным

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Возвращение Трампа в Белый дом
Ранее политик сообщил о своем разговоре по телефону с Путиным. Когда состоялась беседа, неизвестно, Кремль и Белый дом не раскрывали деталей
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, накануне сообщивший о своих контактах с президентом Владимиром Путиным, отказался уточнять, когда и как часто он разговаривал с ним, передает пресс-пул Белого дома.

О разговоре американский лидер сообщил в интервью New York Post (NYP). Отвечая на вопрос, сколько раз президенты общались, Трамп сказал, что «лучше промолчит».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» факт разговора. По его словам, с приходом в Белый дом команды Трампа «возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, говоря о телефонной беседе президентов, сказал, что в настоящее время идет «много деликатных разговоров».

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Трамп в ходе интервью NYP поручил Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. CBS News сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля, состоится встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского. Такую же информацию приводила и NYP.

Американский президент заявлял о готовности к встрече с российским, Путин также отмечал, что открыт к встрече.

В интервью NYP Трамп заявил о желании быстрее завершить конфликт на Украине, поскольку из-за него «каждый день умирают люди». Путин перечислял российские условия для начала переговоров и прекращения огня:

  • вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей:
  • отказ Украины от вступления в НАТО;
  • ее безъядерный статус;
  • признание на международном уровне Крыма, Севастополя и новых регионов российскими;
  • снятие с Москвы санкций.

Трамп анонсировал, что США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, по его оценке, объем сделки составит $500 млн.

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Дональд Трамп

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