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Военная операция на Украине ,  
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NYP сообщила о готовящейся встрече Зеленского с вице-президентом США

Сюжет
Военная операция на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский проведет личные переговоры с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на следующей неделе, пишет New York Post (NYP).

Встреча политиков состоится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1963 года, она представляет собой «площадку для политиков и экспертов для открытых и конструктивных дискуссий» по актуальным вопросам безопасности как нынешнего времени, так и будущего.

Изначально в ней участвовали западные страны — члены НАТО. После окончания холодной войны туда стали приглашать представителей Восточной и Центральной Европы, России. С 2022-го Россия не принимает участия в Мюнхенской конференции. Украинская сторона на ней будет представлена в этом году в лице президента Зеленского.

Ранее Bloomberg сообщал, что спецпредставитель США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции представит союзникам черновой вариант плана по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Позднее Келлог опроверг информацию.

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NYP сообщил о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя. Трамп уточнил, что обладает конкретным планом для прекращения боевых действий.

Кроме того, американский лидер рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом на $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Джеймс Дэвид Вэнс США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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