Уолтц о переговорах Трампа с Путиным: сейчас идет много деликатных разговоров

Советник Трампа уклонился от ответа на вопрос о разговоре с Путиным

Майк Уолтц (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу NBC News, говоря о предполагаемом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в настоящее время идет «много деликатных разговоров».

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», — сказал он.

При этом четкого ответа, состоялся ли разговор между главами государств, Уолтц не дал. На вопрос, может ли он ответить «да» или «нет», он снова подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности.

О состоявшемся разговоре ранее сообщил сам американский президент Дональд Трамп, однако он не стал вдаваться в подробности и сказал, что «лучше промолчит». В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с президентом России. В начале января он сообщил, что Путин выразил желание встретиться с ним. Он говорил, что ведется подготовка к переговорам, но не уточнял, когда именно может состояться беседа с российским лидером. В конце января Путин подтвердил, что готов к встрече с американским президентом.