Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщение New York Post о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс».
«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.
О разговоре с Путиным Дональд Трамп рассказал в интервью американскому изданию, не приведя детали беседы. «Я лучше промолчу», — ответил Трамп на вопрос о том, сколько раз общались лидеры. Он поделился впечатлением, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя, и сообщил о существовании конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта.
Дональд Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с президентом России. В начале января Трамп сообщил, что Путин выразил желание встретиться с ним. Он говорил, что ведется подготовка к переговорам, но не уточнял, когда именно может состояться беседа с российским лидером.
В конце января Владимир Путин подтвердил, что готов к встрече с американским президентом.
«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал он.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин