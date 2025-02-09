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Политика ,  
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Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Песков: не можем ни подтвердить, ни опровергнуть разговор Путина с Трампом
По мере того как новая администрация в Вашингтоне входит во власть, между Россией и США возникает «много разных коммуникаций», заявил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщение New York Post о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.

О разговоре с Путиным Дональд Трамп рассказал в интервью американскому изданию, не приведя детали беседы. «Я лучше промолчу», — ответил Трамп на вопрос о том, сколько раз общались лидеры. Он поделился впечатлением, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя, и сообщил о существовании конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта.

Дональд Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с президентом России. В начале января Трамп сообщил, что Путин выразил желание встретиться с ним. Он говорил, что ведется подготовка к переговорам, но не уточнял, когда именно может состояться беседа с российским лидером.

В конце января Владимир Путин подтвердил, что готов к встрече с американским президентом.

«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал он.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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