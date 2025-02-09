Newsweek назвал «три подарка Путину» от администрации Трампа
Санкции США против Международного уголовного суда (МУС), роспуск сотрудников Минюста, которые занимались введением ограничений против близких к Кремлю олигархов, и остановка «противодействия скрытым кампаниям влияния от России» стали тремя основными подарками администрации Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, пишет журналист Брендан Коулл в материале для Newsweek.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей» с Украины. В Кремле называли «возмутительной и неприемлемой» саму постановку подобного вопроса. В российском МИДе отмечали, что это решение является юридически ничтожным для Москвы.
Основополагающим документом МУС является Римский статут 1998 года. Россия подписала этот документ в 2000 году, однако в 2016-м отказалась от участия. Этому решению предшествовала оценка суда вхождения Крыма в состав России как «международный вооруженный конфликт». Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут. В 2015-м она признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России.
Всего документ ратифицировали 123 страны. В их число не вошли США, Китай, Турция и Индия.
7 февраля Трамп ввел финансовые санкции против МУС, посчитав «незаконными и необоснованными» преследования своих служащих и выдачу ордеров на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Как отмечает Коулл, этот шаг «ослабляет давление на российского президента», который пропустил саммит БРИКС в ЮАР, подписавшей Римский статут.
В тот же день Минюст США распустил группу KleptoCapture, которая за два года способствовала изъятию активов российских бизнесменов на $700 млн. 9 февраля американский генпрокурор Пэм Бонди распустила подразделение по борьбе с влиянием России и Китая в составе ФБР.
Однако, по словам Коулла, «не все новости оказались приятными для Москвы». Речь идет о заявлении спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который допустил ужесточение санкций против России для завершения конфликта на Украине.
Трамп утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира. По его словам, Путин тоже полагает, что «пришло время» для урегулирования. Республиканец пригрозил санкциями и пошлинами в случае отказа Москвы заключить сделку. Ее детали он не озвучивал.
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