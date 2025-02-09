Newsweek назвал «три подарка Путину» от администрации Трампа

Санкции против МУС, роспуск группы KleptoCapture и подразделения ФБР по борьбе с влиянием России и Китая стали тремя подарками администрации Трампа Путину, пишет Newsweek. Москва считает ограничения незаконными

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Санкции США против Международного уголовного суда (МУС), роспуск сотрудников Минюста, которые занимались введением ограничений против близких к Кремлю олигархов, и остановка «противодействия скрытым кампаниям влияния от России» стали тремя основными подарками администрации Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, пишет журналист Брендан Коулл в материале для Newsweek.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей» с Украины. В Кремле называли «возмутительной и неприемлемой» саму постановку подобного вопроса. В российском МИДе отмечали, что это решение является юридически ничтожным для Москвы.

Основополагающим документом МУС является Римский статут 1998 года. Россия подписала этот документ в 2000 году, однако в 2016-м отказалась от участия. Этому решению предшествовала оценка суда вхождения Крыма в состав России как «международный вооруженный конфликт». Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут. В 2015-м она признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России. Всего документ ратифицировали 123 страны. В их число не вошли США, Китай, Турция и Индия.

7 февраля Трамп ввел финансовые санкции против МУС, посчитав «незаконными и необоснованными» преследования своих служащих и выдачу ордеров на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Как отмечает Коулл, этот шаг «ослабляет давление на российского президента», который пропустил саммит БРИКС в ЮАР, подписавшей Римский статут.

В тот же день Минюст США распустил группу KleptoCapture, которая за два года способствовала изъятию активов российских бизнесменов на $700 млн. 9 февраля американский генпрокурор Пэм Бонди распустила подразделение по борьбе с влиянием России и Китая в составе ФБР.

Однако, по словам Коулла, «не все новости оказались приятными для Москвы». Речь идет о заявлении спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который допустил ужесточение санкций против России для завершения конфликта на Украине.

Москва считает незаконными любые ограничения западных стран и настаивает на их отмене. Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. Летом 2024 года он выдвигал в качестве условий вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание утраченных территорий частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных ограничений.

Трамп утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира. По его словам, Путин тоже полагает, что «пришло время» для урегулирования. Республиканец пригрозил санкциями и пошлинами в случае отказа Москвы заключить сделку. Ее детали он не озвучивал.