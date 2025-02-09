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Военная операция на Украине ,  
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Newsweek назвал «три подарка Путину» от администрации Трампа

Newsweek: администрация Трампа приняла три решения в пользу Путина
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Военная операция на Украине
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Война санкций
Санкции против МУС, роспуск группы KleptoCapture и подразделения ФБР по борьбе с влиянием России и Китая стали тремя подарками администрации Трампа Путину, пишет Newsweek. Москва считает ограничения незаконными
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Санкции США против Международного уголовного суда (МУС), роспуск сотрудников Минюста, которые занимались введением ограничений против близких к Кремлю олигархов, и остановка «противодействия скрытым кампаниям влияния от России» стали тремя основными подарками администрации Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, пишет журналист Брендан Коулл в материале для Newsweek.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей» с Украины. В Кремле называли «возмутительной и неприемлемой» саму постановку подобного вопроса. В российском МИДе отмечали, что это решение является юридически ничтожным для Москвы.

Основополагающим документом МУС является Римский статут 1998 года. Россия подписала этот документ в 2000 году, однако в 2016-м отказалась от участия. Этому решению предшествовала оценка суда вхождения Крыма в состав России как «международный вооруженный конфликт». Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут. В 2015-м она признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России.

Всего документ ратифицировали 123 страны. В их число не вошли США, Китай, Турция и Индия.

7 февраля Трамп ввел финансовые санкции против МУС, посчитав «незаконными и необоснованными» преследования своих служащих и выдачу ордеров на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Как отмечает Коулл, этот шаг «ослабляет давление на российского президента», который пропустил саммит БРИКС в ЮАР, подписавшей Римский статут.

В тот же день Минюст США распустил группу KleptoCapture, которая за два года способствовала изъятию активов российских бизнесменов на $700 млн. 9 февраля американский генпрокурор Пэм Бонди распустила подразделение по борьбе с влиянием России и Китая в составе ФБР.

Однако, по словам Коулла, «не все новости оказались приятными для Москвы». Речь идет о заявлении спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который допустил ужесточение санкций против России для завершения конфликта на Украине.

В США распустили созданную при Трампе группу по борьбе с влиянием России
Политика
Пэм Бонди
Москва считает незаконными любые ограничения западных стран и настаивает на их отмене. Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. Летом 2024 года он выдвигал в качестве условий вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание утраченных территорий частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных ограничений.

Трамп утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира. По его словам, Путин тоже полагает, что «пришло время» для урегулирования. Республиканец пригрозил санкциями и пошлинами в случае отказа Москвы заключить сделку. Ее детали он не озвучивал.

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Россия США Украина Дональд Трамп Владимир Путин Кит Келлог санкции против России МУС
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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