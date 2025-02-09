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Военная операция на Украине ,  
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Трамп поручил своему помощнику Уолтцу организовать встречи по Украине

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Об этом политик рассказал в интервью газете New York Post.

Интервью состоялось в кабинете Трампа на борту лайнера Air Force One вечером 7 февраля. В ходе разговора в кабинет зашел помощник политика.

«Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться», — сказал президент США Уолтцу.

По словам Трампа, в зоне боевых действий «каждый день умирают люди». Жертвами на поле боя становятся молодые люди, «такие, как мои сыновья», добавил президент США.

В разговоре с изданием Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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Президент США подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя. Трамп уточнил, что обладает конкретным планом для прекращения боевых действий.

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Дональд Трамп

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