Трамп поручил своему помощнику Уолтцу организовать встречи по Украине
Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Об этом политик рассказал в интервью газете New York Post.
Интервью состоялось в кабинете Трампа на борту лайнера Air Force One вечером 7 февраля. В ходе разговора в кабинет зашел помощник политика.
«Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться», — сказал президент США Уолтцу.
По словам Трампа, в зоне боевых действий «каждый день умирают люди». Жертвами на поле боя становятся молодые люди, «такие, как мои сыновья», добавил президент США.
В разговоре с изданием Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент США подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя. Трамп уточнил, что обладает конкретным планом для прекращения боевых действий.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин