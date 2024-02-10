Немецкие генералы тайно приехали в Киев в день отставки Залужного

Залужный пригласил немецких генералов, в том числе генерального инспектора бундесвера, для обсуждения «потребностей в сфере обороны и будущих военных задач». В тот же день власти объявили о замене главкома ВСУ

Карстен Бройер (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

В Киев 8 февраля, в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, приезжали высокопоставленные немецкие офицеры — генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, сообщает Bild.

Представитель министерства подтвердил изданию, что генералы посещали украинскую столицу. Ранее об этой поездке не сообщалось. Как пишет Bild, генералов пригласил Залужный для «дальнейшего обмена информацией о текущих потребностях в сфере обороны и будущих военных задачах».

Украина сейчас ведет переговоры с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности; Bild пишет, что поездка Бройера и Фрейдинга может «придать им дополнительный импульс». Газета называет Бройера «доверенным лицом» министра обороны Бориса Писториуса; должность генерального инспектора, самого высокопоставленного служащего немецких вооруженных сил, он занял весной 2023 года, вскоре после того как Писториус возглавил министерство.

Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года. 8 февраля глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ. Главкомом вместо Залужного стал генерал-полковник Александр Сырский, который ранее руководил сухопутными войсками ВСУ. Генштаб ВСУ возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. Советник офиса главы президента Михаил Подоляк заявил, что перестановки вызваны четырьмя причинами, в том числе необходимостью пересмотреть тактику на поле боя, которая не дала должного результата в прошлом году, и не допустить «стагнации по линии фронта».

На следующий день, 9 февраля Умеров сообщил, что Сырский встретился с Бройером и обсудил с немецким генералом ситуацию на фронте, потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

Тема отставки Залужного, а также их возможный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждалась в СМИ с осени 2023 года. Зеленский долгое время это не комментировал, отмечая, что поддерживает рабочие отношения с главкомом, но в начале месяца подтвердил, что думает о его замене. Bloomberg связал отставку главкома ВСУ с желанием президента увидеть «более смелый военный план» вместо того, который рассчитывал предпринять более осторожный Залужный.

В Кремле заявили, что перестановки в армии Украины не изменят ход военных действий, «спецоперация будет продолжаться до достижения целей».