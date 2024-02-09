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Военная операция на Украине ,  
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Начальника Генштаба ВСУ отправили в отставку вслед за Залужным

Начальника Генштаба ВСУ Шапталу отправили в отставку вслед за главкомом Залужным
Сюжет
Военная операция на Украине
Генштаб ВСУ возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого Баргилевич руководил силами территориальной обороны
Анатолий Баргилевич
Анатолий Баргилевич (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба, его возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич, заявил Зеленский в вечернем обращении. Баргилевич занял место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого он руководил силами территориальной обороны.

Глава государства поблагодарил Шапталу за службу в течение двух лет военных действий в стране. Баргилевича он назвал опытным человеком, который понимает задачи и цели Киева в конфликте. О том, что вместе с Залужным в отставку может уйти начальник Генштаба Шаптала, писала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Украинский лидер также сообщил, что новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей, но фамилии в обращении он не назвал.

Шаптала был назначен начальником Генштаба ВСУ в июле 2021 года. До этого генерал был командующим войсками оперативного командования «Запад», начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В ходе конфликта в Донбассе, в 2014-2017 годах, Шаптала командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. В 2015 году комбриг был удостоен звания Герой Украины, сообщал ТСН.

Баргилевич командовал силами территориальной обороны ВСУ с октября 2023 года. В 2022 году генерал был назначен начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020 года, занимал должность замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

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Валерий Залужный

8 февраля глава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство армии, в том числе главкома. Залужный командовал ВСУ с июля 2021 года. Вооруженные силы Украины возглавил генерал-полковник Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными войсками. Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить армией будет «новая управленческая команда». По данным Zn.ua, командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского может стать первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

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Советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк связал решение об отставке главкома с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя, не допустить «стагнации по линии фронта» и «найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу», а также с «важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии». 9 февраля президент присвоил Залужному звание Героя Украины.

В Кремле считают, что кадровые перестановки в ВСУ «не изменят ход спецоперации», она будет продолжена до достижения целей.

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Елена Чернышова
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