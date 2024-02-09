Начальника Генштаба ВСУ отправили в отставку вслед за Залужным

Генштаб ВСУ возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого Баргилевич руководил силами территориальной обороны

Анатолий Баргилевич (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба, его возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич, заявил Зеленский в вечернем обращении. Баргилевич занял место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого он руководил силами территориальной обороны.

Глава государства поблагодарил Шапталу за службу в течение двух лет военных действий в стране. Баргилевича он назвал опытным человеком, который понимает задачи и цели Киева в конфликте. О том, что вместе с Залужным в отставку может уйти начальник Генштаба Шаптала, писала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Украинский лидер также сообщил, что новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей, но фамилии в обращении он не назвал.

Шаптала был назначен начальником Генштаба ВСУ в июле 2021 года. До этого генерал был командующим войсками оперативного командования «Запад», начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В ходе конфликта в Донбассе, в 2014-2017 годах, Шаптала командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. В 2015 году комбриг был удостоен звания Герой Украины, сообщал ТСН.

Баргилевич командовал силами территориальной обороны ВСУ с октября 2023 года. В 2022 году генерал был назначен начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020 года, занимал должность замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

Залужный сделал первое заявление после отставки с поста главкома Политика

8 февраля глава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство армии, в том числе главкома. Залужный командовал ВСУ с июля 2021 года. Вооруженные силы Украины возглавил генерал-полковник Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными войсками. Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить армией будет «новая управленческая команда». По данным Zn.ua, командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского может стать первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк связал решение об отставке главкома с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя, не допустить «стагнации по линии фронта» и «найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу», а также с «важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии». 9 февраля президент присвоил Залужному звание Героя Украины.

В Кремле считают, что кадровые перестановки в ВСУ «не изменят ход спецоперации», она будет продолжена до достижения целей.