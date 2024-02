Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома Залужного

О том, что США получили уведомление от Киева о скорой отставке Залужного еще 2 февраля сообщили WP и Reuters со ссылкой на источники. Зеленский в интервью итальянскому RAI впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления всего управленческого аппарата страны, а также впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Перезагрузка и новое начало необходимы <...>. И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда», — сказал Зеленский.

Говоря о грядущих изменениях в руководстве, глава государства отметил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении», «перезагрузиться» и «быть уверенными в победе».

В том же интервью Зеленский указал на «застой» на фронте из-за задержек поставок вооружений. «Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений, а это ведет к ошибкам», — отметил глава государства.

Сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских телеграм-каналах 29 января, к вечеру того дня о планируемой отставке со ссылкой на источники написали «Интерфакс-Украина» и «Цензор.нет», однако Минобороны и офис президента Украины опровергли увольнение главкома.



По данным The Washington Post, в этот день между главкомом и президентом состоялся напряженный разговор, в ходе которого они разошлись в том числе по вопросу мобилизации. Залужный назвал необходимым проведение дополнительного призыва из-за большей огневой мощи и численности российских войск, однако Зеленский счел мобилизацию неоправданной на данном этапе, в частности из-за нехватки денег. Как писала The New York Times, немедленной отставке главкома тогда помешала утечка информации.

Несмотря на это, уже 1 февраля источники CNN сообщили, что Залужный будет уволен до конца недели. На его место, по данным телеканала, рассматриваются глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Как писала Times, ранее они оба отказались от назначения на этот пост.

2 февраля WP и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что власти Украины уведомили США о решении уволить Залужного. В Белом доме, по данным WP, не стали поддерживать это решение или возражать против него, признав выбор Киева суверенным решением.