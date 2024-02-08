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Военная операция на Украине ,  
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Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ

Министр обороны Украины Умеров сообщил о смене руководства ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минобороны Украины сообщил о решении сменить руководство ВСУ и поблагодарил за «достижения и победы» главкома Валерия Залужного. Позднее стало известно о назначении на его пост Александра Сырского
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ.

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — написал он в Facebook (владелец соцсети — компания Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Главные факты о Валерии Залужном.

Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года.

Умеров также отметил, что «2024-й принесет новые изменения, к которым нужно быть готовым».

Ранее Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «обновление руководства ВСУ». Глава государства предложил ему «дальше быть в команде», однако позднее назвал нового главкома — им стал генерал-полковник Александр Сырский, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками.

Информация о возможной отставке Залужного начала распространяться в украинских телеграм-каналах и СМИ 29 января. Источники CNN называли среди его возможных преемников Сырского, однако Times писал, что он отказался.

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Валерий Залужный
5 февраля Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ, а также отметил необходимость кадрового обновления всего руководства Украины. По его словам, Киеву необходимо «двигаться в едином направлении», «перезагрузиться» и «быть уверенными в победе». Позднее в офисе Зеленского сообщили об аудите действий ВСУ за последние два года.

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Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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