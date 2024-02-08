Глава Минобороны Украины сообщил о решении сменить руководство ВСУ и поблагодарил за «достижения и победы» главкома Валерия Залужного. Позднее стало известно о назначении на его пост Александра Сырского

Рустем Умеров (Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ.

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — написал он в Facebook (владелец соцсети — компания Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года.

Умеров также отметил, что «2024-й принесет новые изменения, к которым нужно быть готовым».

Ранее Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «обновление руководства ВСУ». Глава государства предложил ему «дальше быть в команде», однако позднее назвал нового главкома — им стал генерал-полковник Александр Сырский, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками.



Информация о возможной отставке Залужного начала распространяться в украинских телеграм-каналах и СМИ 29 января. Источники CNN называли среди его возможных преемников Сырского, однако Times писал, что он отказался.