Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ.
«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — написал он в Facebook (владелец соцсети — компания Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года.
Умеров также отметил, что «2024-й принесет новые изменения, к которым нужно быть готовым».
Ранее Залужный встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «обновление руководства ВСУ». Глава государства предложил ему «дальше быть в команде», однако позднее назвал нового главкома — им стал генерал-полковник Александр Сырский, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками.
Информация о возможной отставке Залужного начала распространяться в украинских телеграм-каналах и СМИ 29 января. Источники CNN называли среди его возможных преемников Сырского, однако Times писал, что он отказался.
подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ, а также отметил необходимость кадрового обновления всего руководства Украины. По его словам, Киеву необходимо «двигаться в едином направлении», «перезагрузиться» и «быть уверенными в победе». Позднее в офисе Зеленского сообщили об аудите действий ВСУ за последние два года.
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