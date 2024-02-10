Bloomberg рассказал об опасности для Зеленского из-за отставки Залужного

Источники агентства связывают отставку главкома с предпочтением Зеленским «более смелого военного плана», который противоречит тому, что более осторожный Залужный рассчитывал предпринять в предстоящие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Публичный конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент, когда США, финансовая опора Киева, никак не могут согласовать помощь, сообщает Bloomberg.

Залужный был уволен после того, как президент утратил доверие к нему. Bloomberg описывает разрыв отношений как «крупнейшую внутреннюю встряску» со времен начала военных действий на Украине. Украинский лидер упрекал генерала в том, что тот осмелился использовать слово «тупик», описывая ситуацию на поле боя, в интервью The Economist в ноябре прошлого года.

Как указывает агентство, многим это показалось констатацией факта, но выбор этого слова характеризует щекотливость ситуации, когда о начале переговоров пока речи не идет. Несколько западных чиновников, регулярно контактирующих с украинским президентом, заявляют, что победа остается единственным исходом, который поддержит Зеленский, пишет Bloomberg. Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина отказалась от переговоров с Россией «по указанию США».

Залужный пользуется огромной поддержкой. Некоторые западные дипломаты предполагают, что его популярность достигла и Зеленского, которого один чиновник назвал «тонкокожим».

Однако источники, близкие к военному руководству, связывают раскол с предпочтением Зеленским «более смелого военного плана», который противоречит тому, что более осторожный Залужный рассчитывал предпринять в предстоящие месяцы.

Один из собеседников рассказал, что Залужный даже участвовал в выборе преемника. Однако Александр Сырский, командовавший до назначения главкомом сухопутными войсками страны, не пользуется таким доверием на поле боя, некоторые считают его более безжалостным, чем его предшественника. В отличие от Залужного, он говорит на украинском языке с акцентом, поскольку вырос в России, отмечает Bloomberg.

По мере приближения третьего года боевых действий ближайшее окружение Зеленского понимает, что многое изменилось. В частности, посыл президента США Джо Байдена со «столько, сколько вам нужно» на «столько, сколько мы сможем». Там также понимают, что будет означать возвращение Дональда Трампа к власти, сообщает агентство.

8 февраля глава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал армией с июля 2021 года. Вместо него ее возглавил генерал-полковник Сырский. Зеленский, объявляя о назначении экс-командующего сухопутными войсками, отметил, что руководить армией будет «новая управленческая команда».

Накануне вслед за Залужным украинский лидер сменил начальника Генштаба, вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич. До этого Баргилевич руководил силами территориальной обороны.

В Кремле сказали, что кадровые перестановки в ВСУ «не изменят ход спецоперации», и подчеркнули, что она будет продолжена до достижения целей.