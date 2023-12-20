Зеленский заявил о конкретных ожиданиях от Залужного

Президент Украины заявил, что главком ВСУ — его представитель, как и все те, кого он назначал, но подчеркнул, что ждет от Залужного «конкретных вещей на поле боя»

Владимир Зеленский (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и ждет от него решительных действий.

Журналисты несколько раз поинтересовались у президента, собирается ли он уволить главкома. «Планирую работать», — сказал на это Зеленский. По словам главы государства, он ждет от военного руководства «решения по мобилизации, очень конкретных вещей на поле боя». «Стратегия понятна, у нас есть понимание наших действий. Хочу видеть детали, считаю, что это справедливо», — отметил он (цитата по «Обозревателю»).

Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос, как он относится к критике в отношении Залужного, которую в том числе высказывала народный депутат из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая. В конце ноября она призвала отправить главкома в отставку, заявив, что тот не представил план «замысла на 2024 год».

«Господин Залужный — также мой представитель, как и все те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то я очень благодарен, за кого-то стыдно», — сказал на это президент.

В последние месяцы украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ, например, журнал Economist. В начале ноября там вышли интервью и статья Залужного, где тот среди прочего говорил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные. Зеленский с ним не согласился. 4 декабря «Украинская правда» опубликовала материал, в котором, ссылаясь на источники, сообщила, что офис президента рассматривает возможность увольнения Залужного.

В офисе Зеленского, хотя и критиковали интервью Залужного, подчеркивали при этом, что между президентом и главкомом ВСУ нет разногласий, у них единая позиция по вопросу военных действий. Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицал планы уволить Залужного.

17 декабря в кабинете Залужного и его сотрудников нашли прослушивающие устройства. СБУ возбудила дело по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины. Залужный расценил инцидент «как войну». Он исключил, что установить прослушку мог кто-то из Генштаба.