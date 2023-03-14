Новым главой бундесвера в ФРГ станет «генерал-корона»

Глава минобороны Германии Борис Писториус намерен уволить генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна и назначить на его должность Карстена Брейера, пишут Spiegel и Bild со ссылкой на источники.

Писториус лично проинформировал Цорна о своем решении, но официально минобороны пока не объявляло о перестановках, уточняет журнал. Источники в будесвере сказали Spegel, что Брейер должен вступить в должность в ближайшее время. Официально уведомить Цорна об отправке в отставку власти намерены 16 мая, сообщили изданию собеседники.

Генеральный инспектор — самый высокопоставленный служащий в немецких вооруженных силах, он также занимает должность, аналогичную должности государственного секретаря, пишет журнал. В то же время генеральный инспектор является главным военным советником федерального канцлера.

Эберхарду Цорну 63 года, он был генеральным инспектором бундесвера с 2018 года. Предполагается, что после ухода с поста он временно выйдет на пенсию, пишет Spiegel.

Брейеру 59 лет, он возглавляет территориальное командование бундесвера. Известность генерал получил в 2022 году, когда канцлер Германии Олаф Шольц поручил ему руководство кампанией по вакцинации населения от коронавируса. С тех пор немецкие СМИ начали называть его «генерал-корона», пишет издание.

Цорн в сентябре 2022 года дал интервью изданию Focus. В нем он отметил, что у российских вооруженных сил, в том числе сухопутных войск, авиации и военно-морского флота много «незадействованных возможностей»