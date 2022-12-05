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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о тайном снижении характеристик поставленных на Украину HIMARS

Украинцы не смогут запускать со своих установок HIMARS дальнобойные ракеты, даже если они приобретут их в третьих странах. Перед отправкой все HIMARS прошли секретную модернизацию, которая сделала невозможными подобные пуски
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые поступили на вооружение Украины, были тайно модифицированы так, чтобы они не могли быть использованы для стрельбы дальнобойными ракетами ATACMS, со ссылкой на «официальных лиц США» сообщает The Wall Street Journal.

Администрация Джо Байдена посчитала, что эта мера предосторожности необходима для снижения риска более широкого столкновения с Москвой, отмечает издание. Сейчас для HIMARS на Украине поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

Но эти установки способны запускать и гораздо более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль). Поставленные на Украину HIMARS не смогут запускать эти ракеты, даже если Киев приобретет их у третьих стран, куда поставлялись американские вооружения.

Пентагон отказался комментировать изменения, которые, по словам официальных лиц США, касаются аппаратного и программного обеспечения. «Из соображений безопасности мы публично не комментируем конфигурацию систем, предоставляемых союзникам и партнерам», — заявил бригадный генерал Патрик Райдер. Украинские военные отказались от комментариев.

Всего США поставили на Украину 20 установок HIMARS и несколько раз объявляли о поставках боекомплектов к ним.

В июле 2022 года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не будут поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — сказал Салливан.

Он отметил, что США делают все необходимое для поддержки и защиты Украины, но их цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.

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Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 ноября заявил, что его стране нужны ракеты с дальностью полета 800 км. «Лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах», — написал он после очередного массированного ракетного удара по энергетическим объектам республики.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
РСЗО HIMARS ракеты поставки оружия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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