Умеров рассказал о военной стратегии Украины на 2025 год
Украина представила союзникам военную стратегию на 2025 год, заявил министр обороны Рустем Умеров в телеграм-канале после встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии.
Она включает:
- стабилизацию линии фронта;
- укрепление обороноспособности Украины;
- усиление защиты неба и морских путей;
- «асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб».
Умеров также рассказал, что США предоставят новый пакет помощи на сумму $500 млн, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для самолетов F-16. Великобритания вместе с союзниками по НАТО передаст 30 тыс. новых беспилотников на сумму £45 млн. Норвегия выделит 700 млн крон на закупку дронов. Германия в 2025 году передаст шесть систем ПВО IRIS-T и 50 ракет для этих систем.
По словам Умерова, союзники утвердили восемь «дорожных карт» по поддержке сил обороны Украины до 2027 года.
Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится в феврале, рассказал глава Минобороны.
«Мы хотим, чтобы США остались в этом формате и даже усилили присутствие», — отметил он, пишет «Страна.ua».
Газета The New York Times на этой неделе писала о возможном прекращении работы контактной группы в формате «Рамштайн» после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с союзниками заявил, что, если Запад сейчас «все бросит» и прекратит поддерживать Киев, это будет безумием. Он пообещал сделать «все возможное» для завершения конфликта в начавшемся году. В Кремле заявляют, что предпосылок для этого сейчас нет.
Зеленский не исключал проведения переговоров 25 января с Трампом. Республиканец сообщил о желании российского президента Владимира Путина провести встречу с ним. По его словам, сейчас к ней идет подготовка. Однако когда она состоится, он не уточнил. Путин на пресс-конференции 19 декабря говорил, что готов к встрече в любое время, отметив, что им с Трампом «будет о чем поговорить». Россия готова к переговорам на базе стамбульских договоренностей 2022 года и «и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», утверждал также Путин.
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